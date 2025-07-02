Ünlü gazeteci açıkladı: Premier Lig ekibi Galatasaray'ın elinden kapıyor

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Ünlü gazeteci açıkladı: Premier Lig ekibi Galatasaray'ın elinden kapıyor

Muslera'nın yerinin Chelsea'dan Djordje Petrovic ile doldurmak isteyen Galatasaray'a İngiltere'den kötü haber geldi.

Efsane kaptanı Fernando Muslera ile sezonun sona ermesiyle yollarını ayıran Galatasaray'da transferin öncelikli hedeflerinden birisi kaleci pozisyonu oldu.

Sarı kırmızılıların peşinde olduğu Chelsea'nin Sırp kalecisi Djordje Petrovic ile ilgili yabancı basında yeni bir haber çıktı.

Gazeteci Sacha Tavolieri'nin aktardığına göre bu sezon yeniden Premier Lig'e yükselen Sunderland, 25 yaşındaki kaleciyle anlaşmak üzere.

İngiliz ekibinin transfer için 25 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtilirken oyuncunun da Sunderland forması giymeye sıcak baktığı iddia edildi.

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