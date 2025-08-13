Ünlü gazeteci açıkladı: Tıpış tıpış İmralı'ya gidecekler!

Gazeteci Yılmaz Özdil, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Meclis’te kurulan terör komisyonuna katılma kararını daha önce “tıpış tıpış katıldılar” sözleriyle eleştirmişti. Şimdi ise komisyonun ikinci toplantısında alınan 10 yıllık gizlilik kararına sert tepki göstererek, “Bu tıpış tıpış gidilen komisyon, tıpış tıpış İmralı’ya da gidecek” dedi. Özdil, gizlilik kararının kamuoyuna vaat edilen şeffaflıkla çeliştiğini ve PKK’nın sürece dair bilgi sahibi olabileceğini, ancak Türk halkının dışarıda bırakıldığını söyledi.

Gazeteci Yılmaz Özdil, Meclis’te kurulan terör komisyonunun ikinci toplantısında alınan 10 yıllık gizlilik kararını eleştirdi. Özdil, Cumhuriyet Halk Partisi’nin komisyona katılma gerekçesinin “şeffaflık” olduğunu hatırlatarak, “Canlı yayın sözü verilmişti, halkın her şeyi öğreneceği söylenmişti. Ama daha ikinci toplantıda MİT sunum yaptı diye 10 yıl gizlilik kararı alındı” dedi.

Komisyonun ilerleyen süreçte İmralı’ya da gideceğini iddia eden Özdil, “O zaman ne mazeret bulunacak bakalım” ifadelerini kullanarak şöyle konuştu:

Meclis’teki kurulan komisyonun ikinci toplantısı 10 yıl gizlilik kararı getirilmesi konuşuldu ve uygulandı. Komisyon için şeffaf olacak deniyordu. Komisyonda neler konuşuluyorsa halkın haberi olacak deniyordu. CHP aslında bu yüzden komisyona katılıyor. CHP katılmazsa komisyonda neler konuşulduğundan haberimiz bile olmaz filan deniyordu. Hatta toplantılar canlı yayınlanacak deniyordu. CHP bu canlı yayınlanma şartıyla komisyona katılıyor deniyordu. Bize güvenin deniyordu. 10 yıl gizlilik kararı getirdi. Daha ikinci toplantı MİT sunum yaptı diye 10 yıl gizlilik kararı getirdi. Tutanaklar 10 yıl boyunca yayınlanmayacak. Yayınlamayı boş ver. Bu toplantıda konuşulanları dışarıda bahsetmek bile 10 yıl boyunca yasak olacak. Şimdi deniyor ki sadece MİT sunum yaptığı için yasak getirildi.

PKK NELER KONUŞULDUĞUNU BİLECEK

Bakın görün, gu tıpış tıpış gidilen komisyon tıpış tıpış İmralı'ya da gidecek. O zaman ne mazeret olacak da bakalım. Şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı sunum yaptığı için yani devletin güvenliği açısından bu gizlilik kararı normal bir gün ama aslında hiç de normal olmayan bir tarafı var. Nedir o? Bu komisyonun masadaki taraflarından biri kim? PKK, İmralı ve Kandil. Onlar neler konuşulduğunu bilecek. Türk halkı bilmeyecek. Onlar bunu nereden bilecek? Bilecek ki PKK ona göre karar verecek. Ama Türk halkı bilmeyecek. PKK açısından gayet şeffaf. Şimdi bakın 10 yıl gizli kaldı. 10 yıl denilen süre bir devletin ömrü açısından çok çok kısa bir süre ama bir insan ömrü açısından çok uzun bir süre. Hani derler ya 10 yıl sonra kim öle kim kala derler. 10 yıl sonra bugün yaşananlar hatırlanmaz bile. 10 yıl sonra 2035. 2035'te neler olacak bilemeyiz. Ama 10 yıl önce mesela 2015 değil mi? 2015'te neler yaşandığını biliyoruz. Hepimiz yaşadık ama hatırlıyor muyuz? Hatırlamayız.