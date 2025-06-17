Ünlü gazeteci açıkladı: Ümit Özdağ’ın tahliye edileceği tarihi duydum

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçlamasıyla, tutuklu yargılandığı davada, 11 Haziran’dan 6 gün sonra Silivri’de bir kez daha hakim karşısına çıkacak. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutuklu bulunduğu davanın ilk duruşmasında mahkeme tutukluluğun devamına karar verirken, dava 17 Haziran’a ertelenmişti. Özdağ, saat 10.30’da hakim karşısında olacak. Özdağ için 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis talep edildi.

Gazeteci Deniz Zeyrek kendi YouTube kanalından yaptığı değerlendirmede çarpıcı bir iddiada bulundu.

Zeyrek, “Ümit Özdağ’a bence büyük bir haksızlık söz konusu ciddi bir hukuksuzluk söz konusu olduğunu düşünüyorum. Bir an önce özgürlüğüne kavuşması lazım zulmetmemek lazım zulme çevirmemek lazım. Ümit Özdağ'ın dosyasını baştan sona okudum. Bu kadar zaman içeride ben tahliye bekliyordum. Fakat son bir kez daha erteleyip işte Eylül'de bırakacaklar gibi konuşmalar da duydum ama inşallah bugün yani 17 Haziran tarihindeki duruşmada serbest kalır.” ifadelerini kullandı.

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