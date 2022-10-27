Fırat Dizisi'nin Çoban Ali'siydi o. Sankt Georg Avusturya Lisesi ve Viyana Üniversitesi mezunuydu. Boğaziçiliydi. Ünlü gazeteciye veda

1959 yılında İstanbul’da doğan ve Sankt Georg Avusturya Lisesi’ni bitirdikten sonra Viyana Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi, Boğaziçi Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı’ndan mezun olan Gazeteci ve yazar Ahmet Tulgar, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında hayatını kaybetti.
1997 ve 1998 yıllarında çekilen; İbrahim Tatlıses’in, Oya Aydoğan’ın ve Gülben Ergen'in başrolünde oynadığı, o dönemin reyting rekorlarını kıran Fırat dizisinde Çoban Ali karakterine hayat vermişti.
Gazetecilik mesleğine 1987 yılında Sabah Dergi Grubu’nda başlayan Tulgar, Sabah, Güneş, Nokta, Milliyet, Akşam, Bianet, Vatan, Evrensel, Birgün ve Cumhuriyet gazetelerinde çalıştı.
Show TV ve Hayat TV’de muhabir, yazar, yönetici ve programcı gibi çeşitli kademelerde çalışmıştır.
1984-87 yılları arasında yayın yoluyla komünizm propagandası yapmaktan aldığı ceza nedeniyle cezaevine girmiştir.
Tulgar, BirGün Gazetesi’nde 2006 ile 2008 yılları arasında Yazı İşleri Müdürü olarak görev yaptı.
Yazılarına Gazete Duvar’da devam ediyordu. Tulgar’ın öykü ve deneme tadında yayınladığı kitapları da bulunmaktadır.
TGC MESAJ YAYINLADI
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Ahmet Tulgar’ın ölümünün ardından şu mesajı yayınladı:
Değerli meslektaşımız Ahmet Tulgar’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Tulgar’ın ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, sabırlar diliyoruz.
Ahmet Tulgar ile ilgili acı haberi duyuran İletişim Yayınları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dostumuz, yazarımız Ahmet Tulgar’ı kaybettik, çok üzgünüz…” ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADAKİ SON PAYLAŞIMI HALİT KIVANÇ'TI
Ahmet Tulgar'ın Twitter'da yaptığı son paylaşım ise geçtiğimiz gün yaşamını yitiren Halit Kıvanç ile ilgiliydi. Tulgar, Halit Kıvanç'ın yaşamını yitirmesinin ardından daha önce Kıvanç hakkında yazdığı yazıyı "Unutulmaz... Halit Kıvanç..." notuyla paylaşmıştı.
AHMET TULGAR’IN ESERLERİ
Arzunun Serbest Dolaşımı, 2021
Bakışın Ritmi, 2020
Bakmadığınız Bir Yer Kalmıştı, 2018
Trajik Nüans, 2016
Duygusal Anatomi, 2015
Henüz Zaman Var, 2013
Çocuklar ve Canavarları, 2012
Diller, Çehreler, Barış, 2010
Birbirimize, 2009
Ben Onlardan Biriyim, 2007
Volkan'ın Romanı, 2006
Ne Olmuş Yani? Korsan Yazılar, 2005
Tam Yakalandığımız Yerden, 2004
Mahallede Herkes Kahramandır, 2004
Şehrin Surlarındalar, 1992
Evsiz Ülke Hikâyeleri, 1989
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