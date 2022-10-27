Fırat Dizisi'nin Çoban Ali'siydi o. Sankt Georg Avusturya Lisesi ve Viyana Üniversitesi mezunuydu. Boğaziçiliydi. Ünlü gazeteciye veda

1959 yılında İstanbul’da doğan ve Sankt Georg Avusturya Lisesi’ni bitirdikten sonra Viyana Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi, Boğaziçi Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı’ndan mezun olan Gazeteci ve yazar Ahmet Tulgar, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında hayatını kaybetti.

1997 ve 1998 yıllarında çekilen; İbrahim Tatlıses’in, Oya Aydoğan’ın ve Gülben Ergen'in başrolünde oynadığı, o dönemin reyting rekorlarını kıran Fırat dizisinde Çoban Ali karakterine hayat vermişti.

Gazetecilik mesleğine 1987 yılında Sabah Dergi Grubu’nda başlayan Tulgar, Sabah, Güneş, Nokta, Milliyet, Akşam, Bianet, Vatan, Evrensel, Birgün ve Cumhuriyet gazetelerinde çalıştı.

Show TV ve Hayat TV’de muhabir, yazar, yönetici ve programcı gibi çeşitli kademelerde çalışmıştır.

1984-87 yılları arasında yayın yoluyla komünizm propagandası yapmaktan aldığı ceza nedeniyle cezaevine girmiştir.

Tulgar, BirGün Gazetesi’nde 2006 ile 2008 yılları arasında Yazı İşleri Müdürü olarak görev yaptı.

Yazılarına Gazete Duvar’da devam ediyordu. Tulgar’ın öykü ve deneme tadında yayınladığı kitapları da bulunmaktadır.

TGC MESAJ YAYINLADI

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Ahmet Tulgar’ın ölümünün ardından şu mesajı yayınladı:

Değerli meslektaşımız Ahmet Tulgar’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Tulgar’ın ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, sabırlar diliyoruz.

Ahmet Tulgar ile ilgili acı haberi duyuran İletişim Yayınları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dostumuz, yazarımız Ahmet Tulgar’ı kaybettik, çok üzgünüz…” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAKİ SON PAYLAŞIMI HALİT KIVANÇ'TI

Ahmet Tulgar'ın Twitter'da yaptığı son paylaşım ise geçtiğimiz gün yaşamını yitiren Halit Kıvanç ile ilgiliydi. Tulgar, Halit Kıvanç'ın yaşamını yitirmesinin ardından daha önce Kıvanç hakkında yazdığı yazıyı "Unutulmaz... Halit Kıvanç..." notuyla paylaşmıştı.

AHMET TULGAR’IN ESERLERİ

Arzunun Serbest Dolaşımı, 2021

Bakışın Ritmi, 2020

Bakmadığınız Bir Yer Kalmıştı, 2018

Trajik Nüans, 2016

Duygusal Anatomi, 2015

Henüz Zaman Var, 2013

Çocuklar ve Canavarları, 2012

Diller, Çehreler, Barış, 2010

Birbirimize, 2009

Ben Onlardan Biriyim, 2007

Volkan'ın Romanı, 2006

Ne Olmuş Yani? Korsan Yazılar, 2005

Tam Yakalandığımız Yerden, 2004

Mahallede Herkes Kahramandır, 2004

Şehrin Surlarındalar, 1992

Evsiz Ülke Hikâyeleri, 1989