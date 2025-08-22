Ünlü gazeteci AKP’nin gizli oyununu ifşa etti! Flaş iddia

Gazeteci Deniz Zeyrek, kendi YouTube kanalında yaptığı açıklamada AKP ile ilgili Türkiye gündemini sallayacak iddialarda bulundu.

Zeyrek, 31 Mart yerel seçimlerinden beri 56 belediye başkanının AKP'ye katıldığını ve bu transferlerin arkasında AKP’nin özel olarak kurduğu bir "görev gücü"nün bulunduğunu öne sürdü.

Zeyrek, AKP tarafından kurulan bu ekibin belediye başkanlarını zayıf yönlerine göre analizler yaparak onlara transfer teklifinde bulunduğunu iddia etti.

"ZAAFLARINA GÖRE TRANSFER TEKLİFİNDE BULUNULUYOR"

Zeyrek, transfer edilecek belediye başkanlarının, parti içindeki konumlarının (muhalif veya genel merkezci olması), özel yaşamlarının, maddi durumlarının, belediye meclisindeki desteklerinin ve haklarındaki soruşturmaların incelendiğini de öne sürdü. Bu analizlerden sonra, özellikle parti içinde muhalif olan, hakkında soruşturma bulunan veya meclis desteği zayıf olan başkanların hedef alındığını ifade etti.

"Yıllardır CHP’de başkanlık yapıp AKP’ye geçme işi nasıl oluyor bunu araştırdım” diyen Zeyrek, AKP’nin bir sistem kurduğunu belirterek, kurulan sistemin çok iyi çalıştığını belirtti.

Zeyrek, “Çok enteresan şeyler yapıyorlarmış. Mesela belediye başkanlarının partilerindeki konumuna bakıyorlarmış. Muhalif midir, genel merkezci midir? Muhalifse zaten hemen kanca atılabiliyor. Yani parti içinde muhalif kanattan olan bir belediye başkanını transfer etme ihtimali daha yüksek. İkincisi işte özel yaşamı nasıldır? Açıkları var mıdır? Zaafları var mıdır? Mesela paraya ilgisi ve ilişkisi nasıldır? Belediye meclisinde desteği zayıf mıdır? Hakkında soruşturma var mıdır? Yolsuzluk soruşturması, irtikap, rüşvet vesaire falan soruşturması var mıdır diye bakılıyor. Transfer edilecek adaylar böyle belirleniyor” ifadelerini kullandı.

CHP’den AKP’ye transfer olanların birçoğunda ortak özellikler olduğunu belirten Zeyrek, “AK Parti gerçekten belediye başkanı transfer etme misyonuyla görevlendirilmiş bir ekip oluşturmuş. Özlem Çerçioğlu, önce Merkez Karar Yürütme Kurulu’ndan (MKYK) biriyle görüşmüş. Sonra MYK'dan Merkez Yürütme Kurulu’ndan biriyle görüşmüş. Ondan sonra Cumhurbaşkanıyla görüşmüş transferden önce böyle bir mekanizma da var. Böyle büyük şehirlerin, büyük ilçelerin belediye başkanlarına böyle bir mekanizma işletmişler.

Benim öğrendiğim kadarıyla ben örneğin AK Parti'nin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı bu işlerle uğraşıyordur diye düşünüyordum. Dün bir kaynağım dedi ki, 'Hayır yanılıyorsun, Hayati Yazıcı bu işlerin başında' dedi. Yani siyasi işlerden, hukuk işlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak o bakıyor bu işlere ve Cumhurbaşkanı ile köprü işlevini de o görüyor” sözlerini sarf etti.

“AK PARTİ TEŞKİLATLARINDAN BİLE GİZLİ ŞEKİLDE…”

Deniz Zeyrek'in iddiasına göre, bu transfer süreci AKP teşkilatlarından bile gizli yürütülüyor.

Bir belediye başkanının geçişinin, o ilin milletvekilinden bile saklandığı belirten Zeyrek, şunları söyledi,

"Mesela şu detay da çok garip, transfer edilecek belediye başkanını o ilin milletvekillerinden, teşkilatlarından falan saklıyorlarmış.”

“Mesela Çerçioğlu'nun transfer edileceği duyulsaymış Aydın milletvekili, AK Parti milletvekili Mustafa Savaş karşı çıkabilirmiş ya da bu Şehit Kamil'deki Umut Yılmaz'ın transfer edilmesi söz konusu olsaymış Fatma Şahin Gaziantep Belediye Başkanı itiraz edebilirmiş. Onun için onlardan da gizli saklı tutuluyor. Yani daha böyle derin bir kanal oluşturuluyor. Ama netice itibariyle AK Parti seçimde başaramadığını sahada başarabilmek için bir mekanizma oluşturmuş. Bir görev gücü oluşturmuş. Belli ki tüm bu şey mekanizma böyle işlemiş."

Hakkında dedikodular yayılan bazı büyükşehir belediye başkanlarına da transfer teklifinde bulunulduğunu ve bir tanesinin bu teklifi kibarca reddettiğini doğruladığını söyleyen Deniz Zeyrek, bu stratejinin CHP'yi bölme ve zayıflatma amacı taşıdığını ve sürecin devam edeceğini düşündüğünü belirtti.

"İşte bugüne kadar 7 CHP'li geçmiş AK Parti'ye. Onun için bunun devam edeceğine dair bir izlenim var bende. Yani daha başka belediye başkanlarını da transfer edeceklermiş gibi geliyor" ifadeleriyle de bu iddialarını destekledi.