Ünlü gazeteci, Bahçeli'nin İmamoğlu planını açıkladı

Gazeteci Sabahattin Önkibar, gündeme dair Youtube hesabından açıklamalarda bulundu.

Önkibar, MHP’nin İmralı sürecinde takındığı tavır ve muhalefete bakış açısı ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulunurken, Devlet Bahçeli’nin kendisine geçmiş olsun telefonu eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na geri dönüş yapmadığını belirtti.

"BAHÇELİ, BİNLERCE İSTANBULLUNUN OYUNU ALAN İMAMOĞLU’NU ÇÖPE ATIYOR"

Bahçeli’nin hastalığıyla ilgili bebek katili Öcalan’ın avukatı Sezgin Tanrıkulu’na ve DEM Parti heyetine geri dönüş yaptığını hatırlatan Önkibar, İmamoğlu’na geri dönüş yapılmaması ile ilgili, “Terörist Öcalan’a önder deyip bağrına basan Bahçeli, binlerce İstanbullunun oyunu alan İmamoğlu’nu çöpe atıyor. Bahçeli ve MHP için esas olan toplumsal barışa ulaşmak değil o ambalajla Tayyip Erdoğan’a rakip görülen İmamoğlu’nu tasfiye etmektir” dedi.

Önkibar, yaptığı açıklamada şunları söyledi, “MHP ve Bahçeli’nin bir tuhaflığı da geçmiş olsun diye kendini telefonla arayan Ekrem İmamoğlu’na geri dönmemesi. Oysa APO’nun avukatı Sezgin Tanrıkulu’na hemen geri dönüş yapmıştı. Yine Tuncer Bakırhan, Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk gibilerle de görüşmüştü. Şuraya bakar mısınız güya barış peşinde olan ve onbinlerce insanın ölümünden sorumlu olan katil terörist Öcalan’a önder deyip bağrına basan Bahçeli, binlerce İstanbullunun oyunu alan İmamoğlu’nu çöpe atıyor. Ki o İmamoğlu barış sürecine de karşı değil. Şu halde Bahçeli ve MHP için esas olan toplumsal barışa ulaşmak değil o ambalajla Tayyip Erdoğan’a rakip görülen İmamoğlu’nu tasfiye etmektir. İşte bu hal adanmışlığın ötesinde teslimiyettir mecburiyettir. Son dönem yaşananlar ortada. PKK ve APO meşrulaştırılır baş tacı edilirken Ekrem İmamoğlu ve CHP gayrimeşrulaştırılıp şeytanlaştırılıyor.”