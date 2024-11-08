Ünlü gazeteci Bahçeli'nin mesajını açıkladı: Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için 5 madde saydı

İktidara yakın Hürriyet yazarı Hande Fırat, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin DEM Parti’yle tokalaşması ve PKK Elebaşı Abdullah Öcalan’a yönelik çağrısıyla ilgili kaleme aldığı yazısında, MHP’ye ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"Ankara’da bir yanda MHP’nin politikasının şifreleri diğer yanda ise Cumhur İttifakı’ndaki son durum merak ediliyor" diyen Fırat, "Siyasi tecrübesi, kritik dönemeçlerdeki politikalarıyla bilinen Devlet Bahçeli’nin son açıklamalarının aslında bir anlamda politikasının gerekçelerini herkes kadar ben de merak ettim. Şimdi sizlere o çerçeveyi anlatmaya çalışacağım" ifadelerini kullanarak MHP kaynaklarından edindiği bilgileri aktardı.

Fırat yazısında, Türkiye’de terörle mücadele, ekonomik kriz, deprem ve toplumsal ayrışma sorunlarına da vurgu yaparak, 40 yıldır terörle mücadele edildiğine, yaşananlar depremlerle beraber ekonomik sıkıntılar içerisine girildiğine, toplumsal fay hatlarında ayrışma dili sorunu olduğuna (Aleviler ve Kürtler) ve yeni reformlara ihtiyaç duyulduğuna değindi.

"HÜKÜMETİN ADIMI SAHİPLENMESİ GEREKİYOR"

Fırat, MHP’nin “Çözüm için İmralı ile DEM arasında bir adım atılması, hükümet yetkililerin de bu adımı sahiplenmesi gerekiyor. Ancak yapıp yapmama konusunda kararın hükümete ait olduğunun da altı çiziliyor” görüşünü aktardı.

'YA ANAYASA DEĞİŞECEK YA DA MECLİS FESHEDİLECEK'

MHP’nin “Heybeden Erdoğan için anayasa değişikliği” çıktı tepkilerinden rahatsız olduğunu da yazan Fırat, MHP’ye göre Türkiye’nin bugün için bir seçim gündemi olmadığını vurguladı. Fırat, “Ancak gerek anayasa değişikliği gerekse zamanı gelince 360 vekilin bulunarak TBMM’nin kendini feshetmesi için de MHP’ye göre atılması gereken bazı adımlar var” ifadelerini kullandı.

5 ÇARPICI MADDE

Fırat, Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için Bahçeli'nin dikkat çektiği 5 maddeyi şöyle açıkladı: