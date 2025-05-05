Ünlü gazeteci Barış Terkoğlu'ndan gündemi sarsacak 'diploma' iddiası!

Ünlü gazeteci Barış Terkoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edildiği gün CİMER’e Hulusi Akar’ın kızının yatay geçişi sorulduğunu belirtirken, “CİMER soruyu YÖK-Hacettepe’ye iletti. Gelen yanıt olan biteni doğruladı ama 22 yıl önce için işlem yapılamayacağını da söyledi” ifadelerin kullandı.

DİPLOMA YANITI: 22 YIL ÖNCE İÇİN İŞLEM YAPILAMAYACAK

“Yolsuzluk" iddiaları kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploması da tutukluluğundan önceki gün açıklanmıştı. İmamoğlu’nun diplomasının iptal edildiği gün flaş bir soru CİMER’e yöneltildi. Onlar TV canlı yayınında açıklayan ünlü gazeteci Barış Terkoğlu, “Bir vatandaş İmamoğlu’nun diplomasının iptal edildiği gün (18 Mart) CİMER’e Hulusi Akar’ın kızının yatay geçişini sordu. CİMER soruyu YÖK-Hacettepe’ye iletti. Gelen yanıt olan biteni doğruladı ama 22 yıl önce için işlem yapılamayacağını da söyledi” iddiasında bulundu.

Bir vatandaş İmamoğlu’nun diplomasının iptal edildiği gün (18 Mart) CİMER’e Hulusi Akar’ın kızının yatay geçişini sordu. CİMER soruyu YÖK-Hacettepe’ye iletti. Gelen yanıt olan biteni doğruladı ama 22yıl önce için işlem yapılamayacağını da söyledi:

“Sorumluların eylemlerinin… pic.twitter.com/KAjXLL7xlH — Barış Terkoğlu (@baristerkoglu) May 5, 2025

NE OLMUŞTU?

Danıştay, Şikago’da Biyoloji Bilimleri okurken, Ankara Hacettepe Tıp Fakültesi’ne yatay geçiş yapan Serra Akar için emsal bir karar vererek, “İdari organ ve makamların kendi hatasından kaynaklanan hukuka aykırı işlemlerini idari istikrar ve kazanılmış hak anlayışının gereği olarak 60 gün içerisinde geri alabileceği; yapılan işlemin iptali ve geri alınmasından söz edilemeyeceği” ifadelerine yer vermişti.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “Danıştay idarenin sürekliliği ve tutarlılığı ilkesince altı ay önceki diplomanın bile eğer ilgilinin kusuru yoksa iptal edilmemesi gerektiğine ilişkin karar vermiş. Bunlardan birisi de Hulusi Akar’ın kızı ve şu anda doktorluk yapan bir hekim. Biz bu kararın yargıdan döneceğini öngörüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Biyoloji ile tıp fakültesinin denk olmadığı bilinmesine rağmen, 16 Temmuz 2003’te, Serra Akar Hacettepe Tıp Fakültesi’ne kabul edildiği iddia edildi. 2009’da okulu bitirip doktor olan Akar’ın kızının usulsüz yatay geçiş gerçekleştirdiği gerekçesiyle bir vatandaş şikayette bulunmuştu