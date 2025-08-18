Ünlü gazeteci Beşiktaş haberini yalanladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü gazeteci Beşiktaş haberini yalanladı

Beşiktaş'ın Jadon Sancho ile anlaştığı iddialarına İtalya'dan yalanlama geldi. Ünlü gazeteci, İngiliz futbolcunun eylülden önce Türkiye'yi düşünmediğini söyledi.

Süper Lig'e evinde Eyüpspor'u Rafa Silva'nın son dakika golüyle 2-1 mağlup ederek başlayan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor.

Siyah beyazlıların uzun süredir temasta olduğu İngiliz yıldız Jadon Sancho ile bu sabah anlaşmaya vardığı iddia edilmişti.

Manchester United'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan futbolcu Serie A ekiplerinden Roma ile de görüşmelerini sürdürüyordu.

2-008.jpg

'EYLÜLDEN ÖNCE DÜŞÜNMÜYOR'

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Sancho ile Beşiktaş arasında anlaşma sağlandığı haberini yalanladı. Romano şu ifadeleri kullandı:

"Roma'nın teklifini kabul etmeyen Jadon Sancho, Beşiktaş ile de görüşme halinde değil. İngiliz futbolcu, eylül ayından önce Türkiye'yi düşünmüyor."

Son Haberler
Ağız gargarasındaki alkol nedeniyle ceza kesilmişti! Mahkeme iptal etti
Ağız gargarasındaki alkol nedeniyle ceza kesilmişti! Mahkeme iptal etti
Kendi kendine öğrenen robotlar bilim dünyasını sarstı
Kendi kendine öğrenen robotlar bilim dünyasını sarstı
Kamyonet yolcu otobüsüne arkadan çarptı: Yaralılar var
Kamyonet yolcu otobüsüne arkadan çarptı: Yaralılar var
Ünlü gazeteci Beşiktaş haberini yalanladı
Ünlü gazeteci Beşiktaş haberini yalanladı
Son üç günde 1800 yardım tırından sadece 266'sı giriş yapabildi
Son üç günde 1800 yardım tırından sadece 266'sı giriş yapabildi