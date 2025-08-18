Ünlü gazeteci Beşiktaş haberini yalanladı

Süper Lig'e evinde Eyüpspor'u Rafa Silva'nın son dakika golüyle 2-1 mağlup ederek başlayan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor.

Siyah beyazlıların uzun süredir temasta olduğu İngiliz yıldız Jadon Sancho ile bu sabah anlaşmaya vardığı iddia edilmişti.

Manchester United'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan futbolcu Serie A ekiplerinden Roma ile de görüşmelerini sürdürüyordu.

'EYLÜLDEN ÖNCE DÜŞÜNMÜYOR'

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Sancho ile Beşiktaş arasında anlaşma sağlandığı haberini yalanladı. Romano şu ifadeleri kullandı:

"Roma'nın teklifini kabul etmeyen Jadon Sancho, Beşiktaş ile de görüşme halinde değil. İngiliz futbolcu, eylül ayından önce Türkiye'yi düşünmüyor."