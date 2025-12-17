CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 12 Aralık tarihinde İlkeTV'de katıldığı bir programda yaptığı açıklamalara yönelik gazeteci Zülal Kalkandelen'in, sorularını yanıtladı.

Kalkandelen, Özel'in, “Bizim DEM’le ilişkileri bozma lüksümüz yok. Bu siyasi çıkarlar açısından değil, Türkiye’nin ortak geleceği, çözüm, barış ve demokrasi umudu, baskılardan kurtulmak ve birlikte ortak yarına yürümek için DEM ile CHP ayrı düşemez.” sözlerini hatırlatarak şu soruyu sordu:

"Özel, DEM Parti’nin bugüne kadar 1923 Cumhuriyeti konusundaki tutumunu göz önüne almadıysa bile, TBMM’deki komisyona 10 Aralık’ta sunduğu raporu okumadan mı konuştu? Yoksa okudu ama o rapordaki isteklerden rahatsızlık duymadı mı?"

DEM Parti'nin İmralı süreci raporunun rejim değişikliği taslağı olduğunu ifade eden Kalkandelen'in "Özel’in bu sorulara yanıt vermesi gerek. Çünkü bunu bilmek, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hakkıdır" ifadelerini kullandığı yazısı şöyle:

DEM PARTİ RAPORU REJİM DEĞİŞİKLİĞİ TASLAĞIDIR!

Ulus devlet ve Lozan’ın hedef alındığı, 1921 Anayasası’nın savunulduğu 99 sayfalık DEM Parti raporunda neler yazıyor? Bilmeyenler için temel isteklerini maddeler halinde belirtelim:

- Anayasanın 42. (anadilde eğitim), 66. (vatandaşlık tanımı) ve 127. (idari vesayet) maddeleri üzerinde düzenleme yapılmalı.

- Anayasanın başlangıç bölümü yeniden yazılmalı. (“Barış odaklı bir dil” istiyorlarmış.)

- Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde kamu hizmetleri, örneğin kent içindeki trafik işaretleri, çok dilli olarak sunulmalı.

- Şeyh Sait, Seyit Rıza, Sait Nursi gibi isimlerin mezar yerleri açıklanmalı.

- PKK’liler için suça bakılmadan af, iş, SGK ve siyaset hakkı olmalı.

- Terörle mücadele eden asker ve polis geri çekilmeli.

- Öcalan’a kurucu ve meşru siyasal aktör rolü verilmeli.

Bu rapor, bir rejim değişikliği taslağıdır! “Demokrasi” ve “barış” kılıfıyla asıl amaçlanan, “100 yıllık yıkım” dedikleri Cumhuriyet, Lozan ve üniter devlete yönelik ağır bir saldırıdır.

ÖNCE LAİK CUMHURİYETİ VE ÜNİTER DEVLETİ SAVUNUN

Anayasanın başlangıç maddesinden yeniden yazılma isteğinin nedeni, anayasaya etnik kökenleri de sokarak ulus devleti yok etmektir. Bunun için bu raporu TBMM’nin önüne koyanlarla nasıl yan yana yürüyeceklerini Özgür Özel açıklamalıdır.

Mitinglerde sürekli “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi”, “Atatürk’ün partisi” diyerek cumhuriyetçi kesimin desteğini isteyen Özel, Cumhuriyete yönelik bu açık saldırıdan sonra nasıl DEM ile ayrı düşemeyeceklerini söyleyebiliyor? Otokrasiye karşı DEM Parti ile birlikte hareket etmeleri gerektiğini düşündüğü için diyebilirsiniz!

Oysa bizzat Erdoğan’ın kendisi “Biz bu yolu AKP, MHP ve DEM birlikte yürümeye karar verdik” dedi. DEM Parti, rapordaki hedeflerine ulaşabilmek için çoktan iktidar kanadına yanaştı, Bahçeli ile büyük “aşk” yaşıyor!

Özel, seçim sandığını düşünerek “DEM Partisiz olmaz” diye düşünüp onları iktidar kanadından ayırabileceğini düşünüyorsa o ortaklık açılıma endeksli, DEM Parti talepleri yerine getirildiği sürece AKP ve MHP ile bir olur, hiç kuşkunuz olmasın.

Demirtaş niye hâlâ içeride diyorsanız, onu İmralı’daki teröriste sorun!

LOZAN YERİNE SEVR’İ DAYATANLARLA NASIL BİR OLACAKSINIZ?

“Lozan Antlaşması ve ulus devlet dengeleri bozdu” diyerek ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın yankı odası gibi davrananlarla nasıl yan yana duracaksınız?!

Ayrıca Özel’in DEM Parti’nin “seküler” olduğuna ilişkin yorumu da sorgulanmalıdır. Cumhuriyet Devrimi’ne karşı ayaklanan aşiret ağalarını, tarikat şeyhlerini “tarihi şahsiyetler” diyerek savunan, ümmet sistemini öven bir teröristi “Önder sayın Öcalan” diyerek anan bir yapının laik olmadığı kesindir ve dini siyasette araç olarak kullanıyor demektir.

Cumhuriyet Devrimi ve üniter devlet tamiri olanaksız biçimde yara alırsa bu coğrafyada demokrasinin D’si için bile umut kalmaz. Ya laik Cumhuriyet, ulus devlet, Lozan ve Atatürk’ten yanasınız ya da bunların karşısındasınız. Türkiye’de şu anda hayati mesele budur!

Şu bir gerçek ki böyle giderse sabır taşının çatlaması, CHP’nin cumhuriyetçi kesimden beklemediği bir tepki görmesi olasılık dahilindedir."