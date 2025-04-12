Ünlü gazeteci bugünkü köşe yazısında yazdı… Öğrencilerin tahliye edilme nedeni büyük şok yaşattı!

Saraçhane’de İmamoğlu’nun mitingine destek veren pek çok genç tutuklanmıştı. Tutuklanan gençler ise peyderpey serbest bırakılmaya başlandı. Sözcü yazarı Saygı Öztürk, serbest bırakılan gençlerde hakimin gerekçe kararında dikkat çeken ayrıntıyı köşesine yazdı. Öztürk, mahkemenin tensip zaptındaki “tarafların çokluğu nedeniyle İstanbul Adliyesi’nde bu şartları taşıyan duruşma salonunun bulunmadığı, salonunun Marmara Açık Ceza İnfaz kurumundaki duruşma salonlarının da dolu olması hususları da dikkate alınarak” ifadeleri paylaştı.

GENÇLER SERBEST BIRAKILMAYA BAŞLANDI

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, bugünkü köşe yazısında İBB’ye yapılan operasyonda tutuklanan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na desteklerde bulunan ve protestolara katılan pek çok genç tutuklanmıştı. Bayram sonrası gençlerin peyderpey salınmaya başladı. Son olarak Berkay Gezgin’in de aralarında olduğu 101 genç serbest bırakılmıştı.

GEREKÇELİ KARAR: TARAFLARIN ÇOKLUĞU NEDENİYLE DURUŞMA SALONUNUN BULUNMAMASI

Saygı Öztürk, tutuklu öğrencilerin tahliye edilmesi, ev hapsinde olanların da bu yasağının kaldırılmasının gerekçesini mahkemenin tensip zaptını paylaştı. Öztürk’ün paylaştığı tensip zaptında “tarafların çokluğu nedeniyle İstanbul Adliyesi’nde bu şartları taşıyan duruşma salonunun bulunmadığı, salonunun Marmara Açık Ceza İnfaz kurumundaki duruşma salonlarının da dolu olması hususları da dikkate alınarak tutuklu sanıkların başka suçtan tutuklu ya da hükümlü değillerse derhal tahliye edilmelerine karar verildi” ifadelere yer verildi.

EK BİNA İDDİASI GÜNDEME GELMİŞTİ

Duruşma salonlarının dolu olması ve gençlerin çokluğu dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde Silivri Cezaevi’ne 832 metrekare iki katlı prefabrik bina yapımı yapılacağı iddia edilmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise söz konusu iddiayı yalanlamıştı.