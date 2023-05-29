Ünlü gazeteci Burak Ersemiz’in ÖSO komutanıyla röportaj yaptığı ortaya çıktı. Erdoğan’a oy verdiğini paylaşmıştı

Erdoğan’a oy verdiği paylaşımla gündeme gelen ÖSO’lu komutanla gazeteci Burak Ersemiz’in Mare’de röportaj yaptığı ortaya çıktı.

Ünlü gazeteci Burak Ersemiz’in ÖSO komutanıyla röportaj yaptığı ortaya çıktı. Erdoğan’a oy verdiğini paylaşmıştı

Editör: Osmancan Erok

Türkiye’de geride kalan seçimlerin en çok tartışılan konularının başında yabancı seçmen meselesi vardı. Vatandaşlık verilenlerin durumu tartışılırken, çok konuşulan bir fotoğraf da ÖSO’lu komutan olan Mutasım Abbas’tan gelmiş, komutan, Erdoğan’a oy verdiği anları paylaşmıştı.

Bu konuyla ilgili tartışmalar yaşanırken ünlü gazeteci Burak Ersemiz sosyal medya hesabından Mutasım Abbas’la yaptığı röportajları yayınladı.

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Ersemiz yaptığı paylaşımlarda Mare’de bulunan kamplardan fotoğraflar paylaşırken, Abbas’la yaşananları da aktardı. Ersemiz;

İŞTE O KOMUTANIN BİRLİKLERİNİN BULUNDUĞU MARE...

‘’Bugün gazetelerde ve sosyal medyada "Cihatçı Komutan Mutasım Abbas" ın Türk vatandaşlığına geçtikten sonra seçimlerde oy kullandığına dair haberler ve eleştiriler vardı. 2019 yılında TV 100 adına Levent Albayrak ve Samet Yazıcı ile aylarca, adı geçen Mutasım Ebu Al Abbas'ın misafiri olarak Mare'da kaldım. Suriyelilerin vatanadaşlığa geçirilmesine ve ülkemizin demografik yapısının yavaş yavaş değişime uğramasına karşıyım.

Ancak gözlemlerimi aktarmak gerekirse IŞID Saldırıları sırasında tek ele geçirilemeyen onlarca şehit veren Mutasım birlikleri sayesinde IŞID Türkiye'ye yönelik saldırı planlarını en iyi gerçekleştireceği Mare'yi alamadı. Ayrıca PKK-YPG saldırılarına karşı yıllardır bir duvar gibi Türkiye'yi söz konusu sınır bölgelerinde Mutasım birlikleri koruyor. Sadat ile hiçbir bağlantıları yok ve Türk Özel Harekatçılar tarafından eğitilmişler.

İnanın bana eğer Mutasım birlikleri ölümleri pahasına PKK-YPG ile savaşmasa çok daha fazla şehit verirdik o bölgede. Ben burada sadece gözlemlerimi aktardım. tekrar etmek gerekirse Hiç bir vasfı olmayan Suriyeli'lere verilen vatandaşlıkların ne derece tehlikeli olduğunun bilincindeyim ve buna ve oy kullanabilmelerine karşıyım ancak en az 15 yıldır Türkiye'yi yani bölgede ki sınırımızı koruyan ve onlarca şehit veren Mutasım Birlikleri Komutanı Mutasım Ebu al Abbas için biraz farklı düşünüyorum.

Üstelik yaptığımız sohbetlerde hiç bir cihatçı söylemine rastlamadım. Ama netice itibari ile bölgenin sosyo -ekonomik durumuna ve yıllardır yaşananlara baktığınızda kimin ne olup ne olmadığının bir anlamı yok. Son söz şunu söyleyebilirim ülkemizin Suriye politikası bence yanlış ama gelinen bu noktada yıllardır kendilerine verilen sözlerle sınırımızı koruyan bu insanlarda daha iyi bir yaşamı hak ediyorlar.

Umarım yakın bir zamanda kendi topraklarında özgürce ve barış içinde yaşamaya başlarlar. Bölgeye sonsuz barışın gelmesini dilerim. Saygılarımla Ekte Mare'de çektiğim video ve fotoğrafları paylaşıyorum’’ ifadelerini kullandı.

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