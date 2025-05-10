Ünlü gazeteci canlı yayında Kürtçe ağıt yaktı. Sunucu alkışlarla eşlik etti

DEM Parti milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan terör örgütü PKK'nın kongre kararlarının bir-iki gün içinde açıklanmasını beklediklerini söylemişti.

Terör örgütü PKK’nın 5-7 Mayıs tarihlerinde kongresini toplamasının ardından Terörsüz Türkiye Projesi kapsamında yeni bir süreç başladı.

Ekol TV'de yayınlanan Tartışma Zemini programında Gazeteci Hadi Özışık Kürtçe ağıt yaktı.

Özışık, “Leyla Zana, Orhan Doğan… Meclis’te sadece Kürtçe konuştukları için cezaevinde yattılar. Orhan Doğan, cezaevinde hastalandı ve vefat etti. Kürtçe bir şarkı dinlemek için Erivan radyosuna kulak kabartırdık. Bir türkü ya… Bugüne bakıyoruz bambaşka bir şey” diye konuştu. Özışık'ın canlı yayında söylediği Kürtçe ağıt ile ilgili sosyal medyadan farklı tepkiler geldi. Yapılan yorumlarda 'Samimi mi, Stratejik mi?' soruları soruldu.