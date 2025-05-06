Ünlü gazeteci canlı yayında paylaştı... MHP’li isimden gündem olacak açıklama: Sizi vururuz

Ünlü gazeteci İsmail Küçükkaya, kendisine Bahçeli'nin kurmayından gelen çarpıcı bilgiyi bugünkü canlı yayınında açıkladı. Bahçeli'nin kurmayı, "bazı devletlerin terör örgütü PKK'ya 'kongreyi toplarsanız sizi vururuz'" dediğini söyledi.

BAHÇELİ SÜRECİ BAŞLATTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bebek katili Öcalan’ı meclise davet ederek silah bırakma çağrısı yaptığı süreç, 27 Şubat tarihinde teröristbaşının terör örgütü PKK'ya 'kendini feshet' çağrısı yapması ile son bulmuştu. Terör örgütünün, silah bırakması ise bekleniyor. Bunun için ise terör örgütünün kongre yapacağı belirtiliyor.

MHP KURMAYINDAN BOMBA İDDİA

Bazı kulis bilgilerinde kongre için terör örgütünün Türkiye’de yetkililere ilettiği öne sürüldü. Kongreye ilişkin Halk TV'de Yeni Bir Sabah Programını sunan İsmail Küçükkaya bomba bir bilgiyi açıkladı. Dünkü yayınından sonra Bahçeli'nin kurmayından gelen iddiayı Küçükkaya, canlı yayında aktardı.

"BAZI ÜLKELERİN KONGREYİ TOPLARSANIZ 'SİZİ VURURUZ' DİYE TEHDİTLERDE BULUNDUĞUNU İFADE ETTİ"

MHP'li kurmaydan, "Açılımın başarıya ulaşmasını kim istemez?" sorusunun kendisine geldiğini ve “Bir devlet adı söyledim. Doğru. Bir devlet adı söyledim. " cevabını verdiğini Küçükkaya söyledi. MHP'li kurmay ardından “Doğru. Buradan yola çıkarak, "Bak" dedi, "sana sağlıklı birkaç bilgi vereyim. Şimdi onları araştırıyorum bu konularda. Bir tanesini söyleyeyim. Bazı devletler PKK terör örgütünün bizzat kurucusu Öcalan tarafından lağvedilme çağrısını engellemek isteyen bazı ülkelerin kongreyi toplarsanız 'sizi vururuz' diye tehditlerde bulunduğunu ifade etti” dedi.