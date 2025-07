Ünlü gazeteci CHP operasyonlarının nedenini açıkladı

İktidarın amacının CHP’yi masaya oturtarak anayasa değişikliğine meşruiyet kazandırmak olduğunu belirten Sabahattin Önkibar, bu kapsamda Özgür Özel’in dokunulmazlığının gündeme getirilmesini de bir “gözdağı” olarak değerlendirdi. Önkibar, yeni anayasa ile Türkiye’nin milli üniter yapısının tasfiye edilmek istendiğini, bunun da din eksenli bir federasyon modeline geçiş anlamına geleceğini savundu. Ayrıca, bu sürecin arkasında ABD’nin bulunduğunu ve Türkiye’nin Irak-Suriye benzeri bir yapıya sürüklenmek istendiğini öne sürdü.

CHP’nin bu sürece dahil edilmesinin, Cumhuriyet’in kurucu partisi olması nedeniyle kritik olduğunu belirten Önkibar, “CHP masaya oturursa bu, milli devletin sonu olur” ifadelerini kullandı. Özgür Özel’in şu ana kadar vatansever bir duruş sergilediğini belirten gazeteci Sabahattin Önkibar şöyle konuştu:

Amaç belli, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve yönetimine diz çöktürüp yeni anayasada CHP'yi suç ortağı yapmak. Yani AKP, MHP ve DEM beraber CHP'yi masaya oturtmak. Yapılan operasyonların gözden kaçırılan boyutu budur. Ya bizimle beraber yeni anayasa masasına oturursun ya da her gün operasyonlar ve tutuklamalar yaparız deniliyor. Özgür Özel'in dokunulmazlığının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşınması da bundan yani korkutma amacını taşıyor. CHP'nin yeni anayasa için masaya ısrarla talep edilmesi sayı için değil. Saray istese bırakın anayasa için gerekli olan 400'ü hatta 450'yi bile bulur. Yeni süreci ise Osmanlı devlet modeline dönüştürme hazırlığı yapılan Amerikan projesinden bahsediyorum.

HEDEF TÜRKİYE'DEKİ MİLLİ ÜNİTER YAPININ TASFİYESİ

Yeni anayasa ile gerçek hedef Türkiye'deki milli üniter yapının tasfiyesi ve de Türklüğün, Türk milleti, Türk devleti kavramlarının kazınmasıdır. Din eksenli yeni bir devlet modeli var edilip bölgedeki Türkler, Kürtler, Araplardan müteşekkil yapı yani federasyon amaçlanıyor. Türkiye'nin böyle bir ambalajla Irak ve Suriye misali yok oldu sürecine sokulması. Türkiye'nin toprak bütünlüğü an itibarıyla tehlikede. Çünkü Suriye sınırında Amerikan silahlarıyla donatılan PYD-PKK devleti kurulmuş oldu. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'de din ve ümmet eksenli bir devlet modeli dayatıyor ki hedefi bu şekilde Türkiye'yi tarumar edip Sevr şartlarını hazırlamaktır.

ÖZGÜR ÖZEL'İN YERİNDE OLSAM ÇIKARIM BUNU MİLLETE ANLATIR

AKP iktidarı tarihe geçecek bu büyük günaha, bu büyük sorumluluğa Cumhuriyet Halk Partisi'ni dahil edip suçu paylaştırmak istiyor. Milli üniter Cumhuriyeti tasfiye edecek yeni anayasa yapılışında Cumhuriyet Halk Partisi olsun istiyor. Çünkü Cumhuriyeti kuran CHP olmazsa yapılanın tartışılacağını ve meşru olmayacağını görüyor biliyor. CHP ile Özgür Özel'e yapılan baskıların bir boyutu da budur. Özgür Bey bu konuda şu ana kadar vatansever bir çizgide, vatansever bir tavırda dilerim bu duruşunu devam ettirebilir. Cumhuriyet Halk Partisi, AKP, MHP ve DEM Parti ile yeni anayasa için masaya oturursa bilinsin Atatürk'ün kurduğu milli devlet o gün yıkılmış olacak. Bu itibarla iktidarın CHP'ye başlattığı yargı taarruzunun bu boyutu da var. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gel bizimle masaya otur yoksa hepinizi hapse atarız deniliyor. Ben CHP ile Özgür Özel'in yerinde olsam çıkarım bunu millete anlatır afişe ederim. Kurulan oyun ve tezgah budur deyip kamuoyunu bilgilendiririm. Aktardıklarım yemin ediyorum spekülasyon ya da duyum değil kesin bilgi. Ancak mazallah CHP çark edip masaya oturursa bilin teslim oldu demektir. Türkiye'nin milli üniter devlet ekseninden çıkması eşittir teslim olmasıdır. Böyle bir durumda Türkiye tartışmasız olarak yeni bir Lübnan olacak. Her inancın, her mezhebin, her etnisitenin temsil edildiği toplama sözde devlet kurulacak ki ardında Amerika ile İsrail olacak.