Ünlü gazeteci “Daha iyi bir göreve getirilecek” diyerek açıkladı! Çok konuşulacak iddia

Gazeteci Tolga Şardan, T24’te yayımladığı yazısında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki dosyayı tamamlamasının ardından Ankara’da daha önemli bir göreve getirileceği yönündeki iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.

"DAHA ÖNEMLİ BİR GÖREVE..."

Şardan, söz konusu yazıda "Bir iddiaya göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İBB’nin tutuklu Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki terör konulu dosyayı tamamladıktan sonra Ankara’da daha önemli bir göreve getirilecek" dedi.

Tolga Şardan, yazdığı yazıda şunları söyledi,

"İBB soruşturmasının sadece CHP’de değil, iktidar partisi AKP’de de yansımaları yaşanacak kuşkusuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, TBMM Başkanlık seçimi sonrasında kabinede gerçekleştireceği ifade edilen değişikliklerde büyük olasılıkla söz konusu sürecin izleri görülecek.

Öncelikle Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın değişiklikler içinde yer alacağı bir süredir başkent kulislerinde konuşuluyor zaten. Ayrıca mevcut Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş için de geçerli aynı durum.

“AKIN GÜRLEK, İMAMOĞLU DOSYASI SONRASI ANKARA’DA DAHA ÖNEMLİ BİR GÖREVE GETİRİLECEK”

Yargı ve güvenlik bürokrasisi gelişmeleri anı anına yakından takip ediyor. Bir iddiaya göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İBB’nin tutuklu Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki terör konulu dosyayı tamamladıktan sonra Ankara’da daha önemli bir göreve getirilecek.

Yeni görevin Adalet Bakanlığı olacağı iddiaları konuşuluyor. Bu durumda yerine Başsavcı Yardımcısı Can Tuncay’ın getirilmesi bekleniyor.

Küçük bir ekleme yapayım, yakın zamanda tamamlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) üye seçimleri sırasında en çok adı geçen isimlerdendi Başsavcı Vekili Tuncay. Seçim sürecinde Tuncay’ın HSK üyesi olabileceği belirtiliyordu. Devreye giren Adalet Bakanı Tunç’un, Tuncay’ın Gürlek’in üzerindeki yükün paylaşılması açısından İstanbul’da göreve devam etmesi konusunda görüş bildirdiği ifade ediliyor.

Bu nedenle Tuncay, HSK üyesi atanamadı. Öte yandan yine kulislerde, İçişleri Bakanlığı’nda da bir değişim yaşanacağı belirtiliyor. Mevcut Bakan Ali Yerlikaya’nın yerine halen İstanbul Valiliği görevini yürüten Davut Gül’ün adı gündemde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın düşündüğü değişikliklerin eli kulağında. Kurban Bayramı sonrasında kabinede değişiklikler için düğmeye basılabileceği belirtiliyor.”