Ünlü gazeteci Deniz Zeyrek yoksullukla ilgili acı gerçeği anlattı! İzleyenlerin gözleri doldu

Gazeteci Deniz Zeyrek, YouTube kanalında gündemi değerlendirdi.

Zeyrek, “7 milyon çocuk açlık çekiyormuş bu ülkede, 6,9 milyon çocuk günde bir öğün et ya da tavuk yiyemiyormuş. 2,5 milyon çocuk bir çift ayakkabı alamıyormuş, 5,5 milyon çocuğun oyuncağı bile yokmuş. Ülkede 3 çocuktan biri yoksul, bu tablo 23 yıllık iktidarın eseri” ifadelerini kullandı.

Zeyrek'in açıklamaları şu şekilde:

"ÇOCUKLAR AÇLIKTAN ÖLÜYOR İŞTE"

"7 milyon 39 bin çocuk açlık çekiyormuş bu ülkede. Düşünebiliyor musun, gazleteki çocuklara üzülüyoruz yani. Bir milyon insan yaşıyor gazlete, evinden, yurdundan edilmiş. Çocuklar açlıktan ölüyor işte.

60-70 çocuğun açlıktan öldüğüne dair haberler geliyor. Bizim 86 milyonluk ülkemizde 2024 yılında 7 milyon 39 bin çocuk açlık çekiyormuş. 6.7 milyon çocuk, günde bir oyun et, tavuk, balık ve yumurta yiyemiyormuş.

Çok büyük rakamlar. 7.8 milyon çocuk hayatında bisiklete binmemiş. Parklarda paten sürmemiş. 2.5 milyon çocuk, bir çift ayakkabı üstüne giyeceği yeni bir kıyafet alamıyormuş. 7 milyon çocuk doğum günü arkadaş buluşması nedir bilmiyormuş.

"11 MİLYON ÇOCUK TATİL HAYALİ BİLE KURAMIYORMUŞ"

5.5 milyon çocuğun oyuncağı daha iyi yokmuş. 4 milyon çocuk kitap okumuyormuş. 14 milyon çocuk kültür sanat etkinliklerinde ve spor olanaklarından yoksunmuş. 11 milyon çocuk tatil hayali bile kuramıyormuş.

Yani ülke de yoksul nüfusunun oranı %26 civarında fakat çocuk yoksulluğu %35'in üzerinde yani 3 çocuktan biri yoksul. Öyle de bir gerçeklikle karşı karşıya. Şimdi bu ülkede ve bu tablo 23 yıllık iktidarın eseri."