Ünlü gazeteci Devlet Bahçeli'nin İmamoğlu mesajının şifresini açıkladı!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna yönelik açıklama yapmıştı.

Bahçeli açıklamasında "İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni saran hırsızlık, rüşvet ve yolsuzluk iddialarından dolayı Silivri Cezaevi’nde bulunan zanlı Ekrem İmamoğlu’yla ilgili mahkeme süreçlerinin ivedilikle görüşülüp karara bağlanması gerekmektedir. Tanık ifadeleri, sarih ve sahici delillerle birlikte diğer sair bilgi, belge ve bulguların dava dosyasına eksiksiz ilavesinin yapılması suretiyle kovuşturma etapları tamamlanmalı, şayet zanlı Ekrem İmamoğlu suçsuzca beratı, değilse tecziyesi maşeri vicdana muvafık halde mutlaka ve olabilecek en kısa sürede temin edilmelidir" demişti.

Bahçeli'nin konuşmasını değerlendiren Gazeteci Ruşen Çakır dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Ruşen Çakır, Devlet Bahçeli'nin Ekrem İmamoğlu açıklamasını değerlendirirken "Bahçeli burada bir beraat ihtimalinden bahsediyor. Bahçeli, 'Turp falan her neyse bulun. Bulamıyorsanız da bu işi çabucak sonuçlandırın' demek istiyor" dedi.

Ruşen Çakır konuşmasında şunları söyledi:

"Bahçeli burada bir beraat ihtimalinden bahsediyor delillerin eklenmesi diyor, normalde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlediğiniz zaman her şey ayen bayan ortada delile falan ihtiyaç yok her şey delillerin hepsi var, ayrıca tabi büyük turplarda sırada bekliyor büyük turpların sırada bekliyor olması aslında Erdoğan'ın şu andaki dosyada pek de bir şey olmadığının itirafıydı aslında ve Bahçeli'nin bu açıklaması da 'O turp falan her neyse bir an önce bulun bulamıyorsanız da bu haliyle bu işi çabuçak sonuçlandırın' demek istiyor"