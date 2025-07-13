Ünlü gazeteci duyurdu: Fenerbahçe iki transferi daha bitiriyor

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Ünlü gazeteci duyurdu: Fenerbahçe iki transferi daha bitiriyor

Jhon Duran ve Archie Brown'u transfer eden Fenerbahçe'nin kadrosuna iki oyuncu daha katmak üzere olduğu öğrenildi.

Transfer dönemine Al Nassr'dan Jhon Duran ve Gent'ten Archie Brown'ı renklerine bağlayarak giriş yapan Fenerbahçe'de hareketlilik sürüyor.

14 Temmuz'da kamp için Portekiz'e hareket edecek sarı lacivertlilerde yeni transferlerin de kampa yetiştirilmesi isteniyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Fenerbahçe'de sıra PSG'nin iki yıldızı Milan Skriniar ve Marco Asensio'da.

Fenerbahçe, Milan Skriniar ve Marco Asensio'nun transferini tamamlamak üzere gelecek hafta atağa kalkacak.

Haberde PSG'nin Marco Asensio transferi için Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktığı belirtildi.

Milan Skriniar'ın da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ve görüşmelerin gelecek hafta tamamlanmasının planlandığı ifade edildi.

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