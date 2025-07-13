Ünlü gazeteci duyurdu: Galatasaray ile Napoli yine masada

Fabrizio Romano'nun haberine göre Osimhen transferi için bugün doğrudan yeni görüşmeler başladı, kritik bir haftaya girilirken. Galatasaray’ın masadaki teklifi: Şu anda 40 milyon euro, artı 17.5 milyon euro ve 17.5 milyon euro taksitli ödeme. Napoli bu teklife açık, ancak farklı ödeme koşulları ve banka teminatları konusunda ısrarcı.

Geçtiğimiz günlerde Osimhen, görüntülü bir telefon görüşmesiyle doğrudan Napoli Başkanı De Laurentiis’e seslendi ve ‘Galatasaray benim tek istediğim yer’ dedi. Bu noktadan artık geri dönülemez” diyerek tavrını ortaya koydu.