Ünlü gazeteci duyurdu! İşte Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu'na teklifi...

Inter'den ayrılması gündemde olan Hakan Çalhanoğlu'nun adı Galatasaray ile anılırken, milli futbolcu rotasını Fenerbahçe'ye kırdı. Hakan'ı kadrosuna katmak için girişimlere başlayan sarı lacivertlilerin, futbolcu ve İtalyan kulübüyle yaptığı pazarlığa dair detaylar da gelmeye başladı.

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FENERBAHÇE'DEN HAKAN ÇALHANOĞLU'NA DEV TEKLİF!

Gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu'na 3+1 yıllık sözleşme sunacak. Tecrübeli oyuncuya yapılacak teklifin yıllık 8 milyon euro artık bonusları kapsayacağı belirtildi.

Haberde Inter'in ise bu transfere yeşil ışık yakmak için 25-30 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.

31 yaşındaki orta saha oyuncusunun kulübüyle 2 yıllık daha mukavelesi bulunuyor.

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