Ünlü gazeteci duyurdu! Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi için saat işliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü gazeteci duyurdu! Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi için saat işliyor

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile görüşmelerini ciddi boyutlara getirdi.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Kerem Aktürkoğlu için anlaşma tamam. Başkan Ali Koç’un talimatı, Mourinho’nun isteğiyle Hakan Safi Kerem için Portekiz’e gidiyor. Mourinho, Başkan Ali Koç’a Kerem Aktürkoğlu ile ilgili “Mutlaka alınsın” raporu verdi. Ali Koç’tan talimatı alan Hakan Safi, bu gece özel uçağıyla Kerem’in transferini bitirmek için Portekiz’e gidiyor.

Anlaşma tamam, ufak detaylar kaldı.

ROMANO DA YAZDI

İtalyanların ünlü gazetecisi Fabrizio Romano Fenerbahçe ile Benfica arasında Kerem Aktürkoğlu için görüşmeler sürdüğünü söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Kerem Aktürkoğlu'nun olası transferi için Fenerbahçe taraftarı sosyal medya üzerinden tepki göstermişti.Aktürkoğlu Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Mert Hakan Yandaş ile tartışma yaşamıştı.

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