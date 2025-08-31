Ünlü gazeteci duyurdu: Mourinho sonrası F.Bahçe'ye bir başka Portekizli gelecek

Fenerbahçe teknik direktör arayışları kapsamlı bir şekilde sürüyor.

Ünlü gazeteci Matteo Moretto, Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan boşalan teknik direktörlük görevini devralmaya en güçlü adayın Sergio Conceiçao olduğunu bildirdi.

Başkan adaylarından Sadettin Saran da Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından Ali Koç yönetimine kendi teknik direktör adayı olarak Conceiçao'yu önermişti.

Son olarak Milan'da görev yapan 50 yaşındaki Portekizli teknik adam uzun yıllar Porto'da başarıdan başarıya koşmuştu.