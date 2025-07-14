Ünlü gazeteci Ece Vahapoğlu aldığı haberle yıkıldı! Sosyal medyasından duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü gazeteci Ece Vahapoğlu aldığı haberle yıkıldı! Sosyal medyasından duyurdu

Yazar, sunucu ve gazeteci Ece Vahaoğlu aldığı haberle yıkıldı. Babası Mehmet Vahapoğlu hayatını kaybetti. Ünlü gazeteci acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Ünlü isim Ece Vahapoğlu, babasının ölüm haberleriyle yıkıldı. Mehmet Vahapoğlu, bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu.

e3.jpg

"EN SON DÜN MESAJLAŞMIŞTIK"

Vahapoğlu, acı haberi sosyal medyadan yaptığı şu paylaşımla duyurdu:

"Babam.. Ruhun huzur buldu diye inanıyorum; nurlar içinde yat… Bir gün elbet hepimiz gideceğiz ama aniden, ben yanında değilken gitti…Yatağında…bizim yazlık evde…son günlerde kalp yetmezliğini söylüyordu…

e1.jpg

Ama böyle birden ayrılacağını bilemedim….En son dün mesajlaşmıştık…Bugün bir his geldi; mesajlarıma aramama cevap vermeyince…

e6.jpg

Doğum, yaşam, ölüm bir döngü biliyorum… ama anne baba acısı başka… Annemin üstüne babam… kavuştular."

5.jpg​​​​​​​
CENAZESİ BELLİ OLDU

Vahapoğlu: “Babamın cenazesi 15 Temmuz Salı Bodrum Gölköy Mezarlığı’nda ikindi namazını müteakiben mezarlığa defnedilecektir.”

e2.jpg

e4.jpg

Galatasaray'ın sponsoru: Ünlü iş insanının baba acısı!Galatasaray'ın sponsoru: Ünlü iş insanının baba acısı!

Ünlü sanatçı Rüçhan Çamay hayatını kaybettiÜnlü sanatçı Rüçhan Çamay hayatını kaybetti

Son Haberler
Ünlü gazeteci Ece Vahapoğlu aldığı haberle yıkıldı! Sosyal medyasından duyurdu
Ünlü gazeteci Ece Vahapoğlu aldığı haberle yıkıldı! Sosyal medyasından duyurdu
Fenerbahçe'nin ikinci Koreli futbolcusuydu, Süper Lig ekibiyle anlaştı
Fenerbahçe'nin ikinci Koreli futbolcusuydu, Süper Lig ekibiyle anlaştı
Ali Koç seçimi kazanmayı kafasına koydu! 1 uçakta 2 dünya yıldızı indirecek
Ali Koç seçimi kazanmayı kafasına koydu! 1 uçakta 2 dünya yıldızı indirecek
Bilecik Şehitlik yolundaki sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı
Bilecik Şehitlik yolundaki sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı
Hayati riski vardı! Köpeğin ısırdığı yavru kaplumbağa hayata tutundu
Hayati riski vardı! Köpeğin ısırdığı yavru kaplumbağa hayata tutundu