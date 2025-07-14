Ünlü gazeteci Ece Vahapoğlu aldığı haberle yıkıldı! Sosyal medyasından duyurdu

Ünlü isim Ece Vahapoğlu, babasının ölüm haberleriyle yıkıldı. Mehmet Vahapoğlu, bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu.

"EN SON DÜN MESAJLAŞMIŞTIK"

Vahapoğlu, acı haberi sosyal medyadan yaptığı şu paylaşımla duyurdu:

"Babam.. Ruhun huzur buldu diye inanıyorum; nurlar içinde yat… Bir gün elbet hepimiz gideceğiz ama aniden, ben yanında değilken gitti…Yatağında…bizim yazlık evde…son günlerde kalp yetmezliğini söylüyordu…

Ama böyle birden ayrılacağını bilemedim….En son dün mesajlaşmıştık…Bugün bir his geldi; mesajlarıma aramama cevap vermeyince…





Doğum, yaşam, ölüm bir döngü biliyorum… ama anne baba acısı başka… Annemin üstüne babam… kavuştular."

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CENAZESİ BELLİ OLDU

Vahapoğlu: “Babamın cenazesi 15 Temmuz Salı Bodrum Gölköy Mezarlığı’nda ikindi namazını müteakiben mezarlığa defnedilecektir.”

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