Ünlü gazeteci Emin Pazarcı evini kiraya verdiği eski Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'yla davalık oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü gazeteci Emin Pazarcı evini kiraya verdiği eski Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'yla davalık oldu

Ünlü gazeteci Emin Pazarcı evini kiraya verdiği milletvekiliyle davalık oldu. Pazarcı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla adeta isyan etti.

Gazeteci Emin Pazarcı, eski milletvekili kiracısıyla davalık oldu. "6.250 lira kira ödüyor. 10 yılı geçti, çıkmıyor." sözleriyle duruma isyan eden Pazarcı'ya kiracısının X'ten verdiği cevap ise "Oh olsun" oldu.

Ünlü Gazeteci duruma şu sözlerle isyan etti:

Size soruyorum, yaparlar mı, bu gidişle evin tapusunu da isterler mi?
Kiracım eski Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı. Eve kızını yerleştirdi, 6.250 lira kira ödüyor. 10 yılı geçti, çıkmıyor.

emin.jpg

Dün kira artış talepli davamız vardı. Dilekçe vermiş. Yapamazmışım, kira bedelinin tespitini isteyemezmişim. Öyle bir hakkım yokmuş. Hatta beni şikayet etme hakkını da saklı tutuyormuş beyefendi.
Öyle diyor...
Ev onun mu benim mi anlayamadım!
Bayağı bir söz söyledim, keşke gelseydi yüzüne derdim. Avukatı aktarır artık.
Burada "kiracı evime çöktü, gitmiyor" diye sızlanan çok var ve haklılar. Daha bir de tahliye davası süreci var önümüzde...

KİRACIDAN ÜNLÜ GAZETECEYE "OH OLSUN"LU CEVAP

Pazarcı'nın kiracısı Hilal Dağcı Ünaldı ise "oh olsun" diyerek şu ifadeleri kullandı:

Evet ben oturuyorum 10 yıldır ve bunu sen de çok iyi biliyorsun. Bize çektirdiklerini de sen çok iyi biliyorsun. Zengin olsaydım kirada oturmazdım değil mi? Sırf babam vekil diye evini bize kiralamışsın, oh olsun!

Son Haberler
Seçil Erzan davasında savcı tutukluluğun devamını talep etti!
Seçil Erzan davasında savcı tutukluluğun devamını talep etti!
İstanbul'da haftanın son gününde trafik yüzde 90'a ulaştı
İstanbul'da haftanın son gününde trafik yüzde 90'a ulaştı
Fay yok deprem var! Deprem uzmanlarından ardı ardına açıklama
Fay yok deprem var! Deprem uzmanlarından ardı ardına açıklama
Ünlü gazeteci Emin Pazarcı evini kiraya verdiği eski Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'yla davalık oldu
Ünlü gazeteci Emin Pazarcı evini kiraya verdiği eski Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'yla davalık oldu
Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte pazarlık masasındaki rakamlar
Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte pazarlık masasındaki rakamlar