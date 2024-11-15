Ünlü gazeteci Emin Pazarcı evini kiraya verdiği eski Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'yla davalık oldu

Gazeteci Emin Pazarcı, eski milletvekili kiracısıyla davalık oldu. "6.250 lira kira ödüyor. 10 yılı geçti, çıkmıyor." sözleriyle duruma isyan eden Pazarcı'ya kiracısının X'ten verdiği cevap ise "Oh olsun" oldu.

Ünlü Gazeteci duruma şu sözlerle isyan etti:

Size soruyorum, yaparlar mı, bu gidişle evin tapusunu da isterler mi?

Kiracım eski Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı. Eve kızını yerleştirdi, 6.250 lira kira ödüyor. 10 yılı geçti, çıkmıyor.

Dün kira artış talepli davamız vardı. Dilekçe vermiş. Yapamazmışım, kira bedelinin tespitini isteyemezmişim. Öyle bir hakkım yokmuş. Hatta beni şikayet etme hakkını da saklı tutuyormuş beyefendi.

Öyle diyor...

Ev onun mu benim mi anlayamadım!

Bayağı bir söz söyledim, keşke gelseydi yüzüne derdim. Avukatı aktarır artık.

Burada "kiracı evime çöktü, gitmiyor" diye sızlanan çok var ve haklılar. Daha bir de tahliye davası süreci var önümüzde...

Size soruyorum, yaparlar mı, bu gidişle evin tapusunu da isterler mi?

Kiracım eski Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı. Eve kızını yerleştirdi, 6.250 lira kira ödüyor. 10 yılı geçti, çıkmıyor.

Dün kira artış talepli davamız vardı. Dilekçe vermiş. Yapamazmışım, kira bedelinin… pic.twitter.com/QkS2n22oPa — Emin Pazarcı (@eminpazarci) November 15, 2024

KİRACIDAN ÜNLÜ GAZETECEYE "OH OLSUN"LU CEVAP

Pazarcı'nın kiracısı Hilal Dağcı Ünaldı ise "oh olsun" diyerek şu ifadeleri kullandı:

Evet ben oturuyorum 10 yıldır ve bunu sen de çok iyi biliyorsun. Bize çektirdiklerini de sen çok iyi biliyorsun. Zengin olsaydım kirada oturmazdım değil mi? Sırf babam vekil diye evini bize kiralamışsın, oh olsun!