Ünlü gazeteci Ertuğrul Özkök, savcının ağzından duyurdu! Bu rakamlara inanamayacaksınız!

10Haber yazarı Ertuğrul Özkök, Silivri Marmara Cezaevi’nde Fatih Altaylı’yı ziyaret ederken, genç bir savcıdan aldığı bilgide 11 bin kişi kapasitesi olan Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu sayısının 30 bini geçtiğini iddia etti.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK CEZAEVİ

2008’de açılan ve toplam 10 cezaevinden oluşan Marmara Cezaevi, Avrupa’nın en büyük cezaevi olma özelliğini bulunduruyor. Toplam yüzölçümü 1.035.247 metrekare olan cezaevinin tutuklu ve hükümlülerin kaldığı alan 437 bin metrekare olduğu biliniyor.

TÜRKİYE'DE MAHKUM SAYISI KAPASİTENİN ÜSTÜNDE

Silivri'nin resmi kapasitesi 11 bin kişi olarak açıklansa da TBMM İnsan Hakları Komisyonu'nun 2019 raporuna göre burada 22 bin 781 mahkum yer alıyordu. Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’nin verilerine göre; Türkiye genelinde toplam 299 bin 924 kapasiteli 396 hapishanede 409 bin 617 mahkum bulunuyor. Bu acı rakam hapishanelerde kapasitenin yüzde 36.57 üzerinde mahkum olduğunu ortaya çıkardı.

"SİLİVRİ’DEKİ MAHKUM VE TUTUKLU SAYISI 30 BİNİ GEÇMİŞ"

Cezaevlerinde bu rakamlara dair ise korkunç tablo gittikçe artıyor. 10Haber yazarı Ertuğrul Özkök Silivri Cezaevinde yatan Fatih Altaylı'yı ziyaret ettiği esnada genç bir savcıdan aldığı bilgi ise dikkat çekti. Özkök, “Kısa bir süre sohbet ettik. Orada çok çarpıcı bir bilgi aldım. Silivri’deki mahkum ve tutuklu sayısı 30 bini geçmiş” dedi.

SİYASİ TUTUKLULAR VAR

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP’li belediye başkanları Resul Emrah Şahan, Rıza Akpolat, Ahmet Özer, Gezi hükümlüleri Can Atalay, Tayfun Kahraman, Osman Kavala ile birlikte birçok siyasi tutuklu bulunduğu eski adıyla Silivri Cezaevi, yeni adıyla Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ne 832 metrekarelik iki katlı prefabrik bir binanın yapılacağı geçtiğimiz aylarda iddia edilmişti.