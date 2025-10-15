Gazeteci Levent Gültekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Brüksel’de gerçekleştirdiği miting sonrası gelen eleştirileri değerlendirdi. Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “ülkeyi yabancılara şikâyet etmek” yönündeki açıklamalarına tepki gösteren Gültekin, geçmişte Erdoğan’ın başörtüsü yasağı ve Fazilet Partisi’nin kapatılması gibi konularda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurduğunu hatırlattı.

Gültekin, “Eğer yurt dışına şikâyet etmek diye bir sicil tutulacaksa, en kabarık sicil Erdoğan’a aittir” diyerek şöyle konuştu:

CHP yurt dışına uzandı, Avrupa'da mitingleri var. İlk mitingini Brüksel'de yapmıştı ve oradaki konuşmaları Bahçeli'nin de gündemindeydi. Bahçeli, “Kol kırılsın, yen içinde kalsın. Ülkemizi yabancılara şikayet etmek şerefli bir tavır değildir." dedi. Erdoğan da benzer bir şey söyledi, Özgür Özel için Türkiye'yi batılılara şikayet ediyor dedi. Bizi batıya şikayet ettiniz, dışarıya şikayet ettiniz konusu yıllardır gündem olan bir konu, ana muhalefet lideri gidiyor yurt dışına kendi ülkesini şikayet ediyor diyorlar. Ben bunu pek anlamlı bulmuyorum. Eğer yurt dışına şikayet etmek diye bir sicil tutulacaksa sicili bu konuda en kabarık olan Tayyip Erdoğan olur. Tayyip Erdoğan yıllarca Türkiye'yi özellikle başörtüsü konusunda, kendisine uygulanan yasaklar konusunda, Fazilet Partisi'nin kapatılması konusunda aklınıza gelebilecek her konuda AHİM'e gitti başvurdu. Partisi kurulmadan Amerikan Başkanı ile gitti görüştü. Yani kendisi muhalefetken Türkiye'yi dünyadaki batı başkentlerinde her yerde anlatıyordu. O yüzden Özgür Özel'in batı başkentlerine gidip bir ittifak kurma çabasını Türkiye'de olup bitene batıyı dikkatini çekme çabasını yanlış bulmuyorum. Devlet Bey'in de buradaki eleştirisini anlamsız buluyorum. Siz burada her türlü hukuksuzluğu, kanunsuzluğu, kuralsızlığı yapacaksınız. Biz de aman ülkemizi yurt dışına şikayet etmeyelim diye sizin sopanızla, yargı elinizle, polisinizle baş başa kalacağız. Türkiye AİHM, üyesi değil mi? Eğer AİHM'e şikayet etmek bir ülkesini şikayet etmek anlamına geliyorsa sen niye orada bir üye bulunduruyorsun? Niye imzalamışsın? Niye anayasa açısından da bağlayıcılık vermişsin?

Özgür Bey gidip bu tip sivil topluma, bu tip kurumlara, Türkiye'de olan hukuksuzlukları anlatabilir. Buna asla itiraz etmiyorum. Bunu herkes yapar zaten. Bu öyle ülkesini dışarıya şikayet etmek diye bir şey yok. Bunlar ilkokul çocuğu düzeyinde kaldı. Onlar eskide kaldı. Dünya artık neredeyse bir köye dönüşmüş durumda, yurt dışı içeri diye bir şey mi var?

AİHM'E 3 KEZ BAŞVURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002 yılında tekrar AİHM'e başvurmak zorunda kaldı. Erdoğan milletvekili olabilmek için adli sicil kaydının silinmesini talep etti. Bu istek Diyarbakır 4 No’lu DGM’si tarafından kabul edilse de dönemin Yargıtay Başsavcısı Sabih Kanadoğlu karara itiraz etti. Kanadoğlu'nun girişimi sonrası Yargıtay 8. Ceza Dairesi, Diyarbakır 4 No’lu DGM’nin kararını bozdu.

2001 yılında yaşanan bu olayların ardından Erdoğan siyasi bir kararla halkın iradesinin önüne geçildiği gerekçesiyle AİHM'e başvurdu.

Erdoğan 2002 yılında Yüksek Seçim Kurulu’nun milletvekili olamayacağı yönündeki kararını da AİHM'e taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2003 yılında Başbakan seçildikten sonra AİHM'e yaptığı başvuruları geri çekti.