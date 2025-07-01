Ünlü gazeteci fena vurdu: AKP milleti hadım etti!

Türkiye’de derinleşen ekonomik kriz nedeniyle gençlerin evlenemediğini, aile kuramadığını belirten Önkibar, ülkede doğum oranlarının hızla düştüğüne dikkat çekti. AKP'nin ekonomi politikaları sonucu Türkiye'nin "fiili olarak kısırlaştırıldığını" öne süren Önkibar, yaşanan pahalılığı sadece ekonomik değil, sosyolojik ve psikolojik bir çöküş olarak değerlendirdi.

Sabahattin Önkibar şöyle konuştu:

Sabah gazetesinden Milli Altınok yazdı ve dedi ki iki gün önce Rodos adasında 4 kişi 23 euroya mükellef bir kahvaltı yaptı. Bu adam başı 250 lira demek. Peki böyle bir şey Bodrum, Marmaris, Fetiye ya da Kuşadası'nda mümkün mü? Hayır değil kahvaltı adam başı en az 600-700 lira ayrıca Rodos'ta yani Yunanistan'da asgari ücret de Türkiye'nin iki katı, hem ücretler yüksek hem fiyatlar düşük Yunanistan'da elektrik ve doğalgaz devlet tarafından sübvanse edilmiyor. Esnaf buna rağmen yine de para kazanıyor. Ege'deki turizm beldesinin üçte ikisi yarım kapasitenin bile altında çalışıyor ama Yunan adaları bizzat Türkler tarafından dolduruldu. Sorun ne derseniz lafı dolandırmayacağım ekonomide güvenin bitmesi ve fiyat istikrarının tutturulamamasıdır. Bütün standartlar alt üst edildi ve adeta savaş ekonomisi şartları uygulanıyor. Kira fiyatlarından gıdaya her kalemde vurguncu zihniyet hakim bunun sorumlusu ise elbette İslamcı faizsiz ekonomik modelini deneme adına Türkiye'ye laboratuvar yapan AKP iktidarıdır. Nas denilip piyasalar paniğe sokulmasaydı, belirsizlik hakim kılınmasaydı ne %18 olan enflasyon %100'lerin üstüne çıkacaktı ne de bugünkü kaos belirsizlik güvensizlik ortamı oluşacaktı.

YUVA KURMAK HAYAL OLDU

Pahalılık olayı sadece ekonomik değil sosyolojik ve psikolojik sorunları da beraberinde getirdi. AKP öncesi Türkiye'de doğum oranı %2,38 iken bugün doğum oranı %1,48 ki bu oran Avrupa'nın bile gerisinde bir orandır. Bunun sebebi yoksulluktur. Çünkü gençler iş bulamıyor kazara bulan olsa da aldığı maaş ile aile kuramıyor. Çalışana verilen rakamlar ortada AKP ile Türkiye fiili olarak evet kısırlaştırıldı, hadımlaştırıldı. Artık ev ocak yuva kurmak hayaldir. İktidarın buna karşı sunduğu seçenek ise inançtır.