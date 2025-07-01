Ünlü gazeteci Fenerbahçe’nin ikinci transferini açıkladı

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, Jhon Durán'dan sonra Milan Škriniar'la da anlaşmak üzere. Fenerbahçe önümüzdeki günlerde transfer hızını artırarak savunma oyuncusunu Temmuz ayında getirmek için çok çalışıyor.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Milan Skriniar'ın menajeri Roberto Sistici, Slovak yıldızın geleceğine dair şunlar söylemişti. "Milan Skriniar'a ilgi var, ancak henüz her şey başlangıç aşamasında. Skriniar'ın Paris Saint Germain ile sözleşmesi devam ediyor. Tahminimce temmuz ortasında, Kulüpler Dünya Kupası sona erdiğinde transfer piyasası daha ciddi bir şekilde hareketlenecek."