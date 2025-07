Ünlü gazeteci Fenerbahçe'nin ikinci transferini duyurdu

Transfer dönemine Al Nassr'ın Kolombiyalı forveti Jhon Duran'ı kadrosuna katarak başlayan Fenerbahçe'de ikinci imza için de çalışmalar hızlandırıldı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sarı lacivertlilerin Milan Skriniar transferini bitirmek üzere olduğunu yazdı. Romano, "Fenerbahçe, Milan Škriniar transferini bitirmek için bastırıyor, görüşmeler ilerliyor! Jhon Durán’dan sonra Fenerbahçe’nin bir sonraki büyük hedefi Škriniar" ifadelerini kullandı.

???????????? Fenerbahçe are pushing to get Milan Škriniar deal done from PSG, talks progressing!



He’s the next big target for Fenerbahçe after Jhon Durán. pic.twitter.com/51RZqV7ycm