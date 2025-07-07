Ünlü gazeteci Fenerbahçe'nin ikinci transferini duyurdu

Transfer dönemine Al Nassr'ın Kolombiyalı forveti Jhon Duran'ı kadrosuna katarak başlayan Fenerbahçe'de ikinci imza için de çalışmalar hızlandırıldı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sarı lacivertlilerin Milan Skriniar transferini bitirmek üzere olduğunu yazdı. Romano, "Fenerbahçe, Milan Škriniar transferini bitirmek için bastırıyor, görüşmeler ilerliyor! Jhon Durán’dan sonra Fenerbahçe’nin bir sonraki büyük hedefi Škriniar" ifadelerini kullandı.

???????????? Fenerbahçe are pushing to get Milan Škriniar deal done from PSG, talks progressing!



He’s the next big target for Fenerbahçe after Jhon Durán. pic.twitter.com/51RZqV7ycm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2025

Gazeteci Salim Manav da Fenerbahçe ve PSG'nin Milan Skriniar transferi için 12 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro bonus karşılığında prensip anlaşması sağlandığını, oyuncunun da bonuslarla birlikte 9 milyon euroluk maaş alacağını aktardı.

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun Slovak futbolcunun transferinin kamp dönemine yetiştirilmesini istediği belirtilmişti. Sarı lacivertli futbolcular yeni sezon hazırlıkları kapsamında önceki gün sağlık kontrollerinden geçti.