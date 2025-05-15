Ünlü gazeteci Barış Pehlivan, meslektaşı gazeteci Furkan Karabay'ın gözaltına alındığını açıkladı. Pehlivan, suçlamanın “Terörle mücadele görev almış kişileri hedef gösterme” ve “Cumhurbaşkanı’na Hakaret” olduğu belirtildiğini aktardı. Gerekçe olarak ise YouTube için hazırladığı bir video ile sosyal medya paylaşımları olduğu da öğrenildi.

Gazeteci Furkan Karabay gözaltına alındı. Suçlamanın “Terörle mücadele görev almış kişileri hedef gösterme” ve “Cumhurbaşkanı’na Hakaret” olduğu belirtiliyor. Gerekçe olarak ise YouTube için hazırladığı bir video ile sosyal medya paylaşımları olduğu öğrenildi. — Barış Pehlivan (@barispehlivan) May 15, 2025

ERDOĞAN VE AİLESİ DAVA AÇMIŞTI

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile çocukları Bilal Erdoğan, Ahmet Burak Erdoğan ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar tarafından yapılan şikayet üzerine gazeteci Furkan Karabay'ın yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezası verilmişti.