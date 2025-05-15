Gazeteci Furkan Karabay gözaltına alındı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gazeteci Furkan Karabay gözaltına alındı!

Gazeteci Furkan Karabay gözaltına alındı.

Ünlü gazeteci Barış Pehlivan, meslektaşı gazeteci Furkan Karabay'ın gözaltına alındığını açıkladı. Pehlivan, suçlamanın “Terörle mücadele görev almış kişileri hedef gösterme” ve “Cumhurbaşkanı’na Hakaret” olduğu belirtildiğini aktardı. Gerekçe olarak ise YouTube için hazırladığı bir video ile sosyal medya paylaşımları olduğu da öğrenildi.

ERDOĞAN VE AİLESİ DAVA AÇMIŞTI

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile çocukları Bilal Erdoğan, Ahmet Burak Erdoğan ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar tarafından yapılan şikayet üzerine gazeteci Furkan Karabay'ın yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezası verilmişti.

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