Ünlü gazeteci gelen telefonla çılgına döndü! Zıvanadan çıktı..

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı Kurban Bayramı ile ilgili kendisine gelen telefon ile nasıl çılgına döndüğünü takipçileri ile paylaştı. Pazarcı kendisini arayan arkadaşı ile arasında geçen diyalogu aktardı.

Emin Pazarcı yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Çıldırttı beni... Bayramımı kutlamak için telefon açıp "Sen niye aramadın" diye sitem etti. Kurban telaşı ve işlerden bahsedince, "Ben de köpek gezdiriyorum" cevabını verdi: -Sen öldürüyorsun, ben hayvanları mutlu ediyorum...

Zıvanadan çıktım tabi... "Terbiyesizlik etme" dedim: -Bayramımı kutlamak için telefon açıp, inançlarıma saldırıyorsun. Bu bir dini bayram! Madem böyle düşünüyorsun, niye telefon açıp bayram kutluyorsun!

Sen et yerken problem olmuyor da, fakir fukara için kesilen kurban mı seni rahatsız ediyor?.. Sustu tabi. 50 yıllık dostluk filan tanımadım, kapattım telefonu. Bu kadar densizlik ve saldırganlık da fazla!"