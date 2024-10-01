Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti.

Bir süredir hastanede yoğum bakımda tedavi gören Güneri Cıvaoğlu(85), hayatını kaybetti. Civaoğlu'nun cenazesi yarın toprağa verileceği açıklandı.

GÜNERİ CIVAOĞLU KİMDİR?

Güneri Civaoğlu, 30 Temmuz 1939 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Cıvaoğlu'nun, gazetecilik hayatı 1960'lı yıllarında başladı.

Cıvaoğlu, Akis dergisi ve Yeni İstanbul gazetesinde muhabir olarak görev yaptı. TRT'nin kuruluşunda sabah haberlerini hazırlayan ekibin başında ise yer aldı. Strasbourg Üniversitesi'nde bir süre ekonomi okudu, izleyen yıllarda Tercüman Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni olarak bulundu. Güneş Gazetesi'ni ortağı ve genel yayın yönetmeni oldu. 1986-1996 yılları arası Sabah Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaparken, 1996'dan bu yana ise yazılarına Milliyet Gazetesi'nde serüvenine devam etti. Civaoğlu kariyerinde programcılığa da yer verdi. Akıllarda kalan "Şeffaf Oda" programıyla farklı sektörlerde bir çok konuğu yıllarca konuk etti.

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda İstanbul'un ünlü restoranlarından biri olan Cipriani'de düşerek başını çarpan Güneri Civaoğlu hastaneye kaldırılmıştı. Civaoğlu bir süre yoğun bakımda tutuldu. Cıvaoğlu, tedavi sonrası yoğun bakımdan çıkarıldı. Cıvaoğlu'nun konuşma ve hafıza fonksiyonlarının etkilenmediği belirtilmişti.

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada “Güneri ağabeyi kaybettik” mesajı ile duyurdu.