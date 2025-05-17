Ünlü gazeteci hayatını kaybetti!

Türkiye'nin devrimci mücadelesinin ve basın tarihinin önemli isimlerinden gazeteci ve yazar Hikmet Çiçek hayatını kaybetti.

Odatv Ankara Haber Müdürü olan Hikmet Çiçek'in cenaze törenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

DENİZ GEZMİŞ İLE ANISINI ANLATMIŞTI

68 kuşağı temsilcilerinden Hikmet Çiçek, 6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş ile anısını şu sözlerle anlatmıştı:

"Bir akşam Deniz, bizleri ODTÜ’ye çağırdı. Bir araç içine Deniz’i de alıp ODTÜ içinde tur atıyoruz. Deniz, yakında dağa çıkacaklarını, silahlı mücadeleyi başlatacaklarını söyledi. Nurhak öncesiydi. Kendilerine katılmamızı önerdi. Bizlerin de gelmemizi istiyordu. Aktan, Deniz’in önerisini kabul etmedi. Deniz’le vedalaştık. Onu son görüşümüz oldu."

HİKMET ÇİÇEK KİMDİR?

Çiçek, 1949 yılında Ankara’da doğdu. 1968 sonrasında devrimci gençlik mücadelesine katıldı. DEV-GENÇ üyesi oldu. Aydınlık dergisinin ikiye bölünmesi sürecinde Proleter Devrimci Aydınlık (PDA) saflarında yer aldı.

12 Mart 1971 döneminde, SBF Basın ve Yayın Yüksek Okulu öğrencisiyken, o dönemde devrimci çevrelerde "Basın Yayın Komünü" olarak adlandırılan, BYYO’lu öğrenciler (Aktan İnce, Aydın Çubukçu, Yaşar Ayaşlı) ve diğer arkadaşları Ertan Günçiner, Erhan Erel, Fatih Öktülmüş, Osman Yaşar Yoldaşcan vb. ile İzmir’den Denizli’ye giden Ziraat Bankası aracı soygununa katıldı. “Anayasayı ihlal” iddiasıyla idam talebiyle yargılandı. 14 yıl 4 ay hapiste kaldıktan sonra 1986 yılında tahliye oldu.

Çiçek daha sonra, 2000’e Doğru, Yüzyıl, Siyah-Beyaz ve Aydınlık dergilerinde ve gazetelerde muhabirlik, haber müdürlüğü, Ankara temsilciliği ve genel yayın yönetmenliği gibi görevlerde bulundu.

2008 yılında Ergenekon tertibinde yeniden hapse girdi. 6 yıl Silivri Cezaevi’nde kaldı. 20 yılı aşan hapislik süreciyle cezaevinde en çok kalan devrimciler arasında olan Hikmet Çiçek’in İrticaya Karşı Genelkurmay Belgeleri, Hangi Hizbullah, Dr. Bahattin Şakir, Ergenekon Tertibinde Gizli Tanıklar, Ben Veli Küçük, Devrimci Portreler- 68’in 50. Yılı ve Nâzım’ın Harp Okulu ve Donanma Davaları adlı kitapları bulunuyor.