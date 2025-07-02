Ünlü gazeteci hayatını kaybetti!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü gazeteci hayatını kaybetti!

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı’nın babası Gazeteci Hakan Bülent Yardımcı yaşadığı kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı’nın babası Gazeteci Hakan Bülent Yardımcı hayatını kaybetti.

Gazeteci Hakan Bülent Yardımcı tatil yapmak için gittiği Bodrum'da kalp krizi geçirdi.

Adana'da basın camiasının önde gelen ve sevilen isimlerinden biri olan, Ekspres Gazetesi'nin sahibi Hakan Bülent Yardımcı’nın ani ölümü meslektaşları ve sevenleri arasında büyük üzüntüyle karşılandı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Yardımcı'nın vefat haberine ilişkin sosyal medya X hesabı üzerinden başsağlığı mesajı yayınladı.

Karalar, "Adana’mızın iş, siyaset ve medya camiasının değerli isimlerinden Hakan Bülent Yardımcı’nın vefatını üzüntüyle öğrendim. Partilimiz Koza Yardımcı’nın da sevgili babası Hakan Bülent Yardımcı’ya Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.

BURHANETTİN BULUT

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Yardımcı için başsağlığı mesajı paylaştı. Bulut, "Adana'dan sevilen simalarından, değerli gazeteci, partilimiz Koza Yardımcı'nın babası Hakan Bülent Yardımcı'yı kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Muslera'nın yeri çabuk dolacak: Hakan'la birlikte gelebilir
Muslera'nın yeri çabuk dolacak: Hakan'la birlikte gelebilir
'Ali Erbaş ütücüsünü hacca götürdü' iddiasına Diyanet'ten yalanlama
'Ali Erbaş ütücüsünü hacca götürdü' iddiasına Diyanet'ten yalanlama
Ankara'da korkutan çatı yangını
Ankara'da korkutan çatı yangını
Kütahya ve Burhaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı
Kütahya ve Burhaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı
Manisa’da çıkan yangın İzmir Kemalpaşa'ya ulaştı
Manisa’da çıkan yangın İzmir Kemalpaşa'ya ulaştı