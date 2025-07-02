Ünlü gazeteci hayatını kaybetti!

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı’nın babası Gazeteci Hakan Bülent Yardımcı hayatını kaybetti.

Gazeteci Hakan Bülent Yardımcı tatil yapmak için gittiği Bodrum'da kalp krizi geçirdi.

Adana'da basın camiasının önde gelen ve sevilen isimlerinden biri olan, Ekspres Gazetesi'nin sahibi Hakan Bülent Yardımcı’nın ani ölümü meslektaşları ve sevenleri arasında büyük üzüntüyle karşılandı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Yardımcı'nın vefat haberine ilişkin sosyal medya X hesabı üzerinden başsağlığı mesajı yayınladı.

Karalar, "Adana’mızın iş, siyaset ve medya camiasının değerli isimlerinden Hakan Bülent Yardımcı’nın vefatını üzüntüyle öğrendim. Partilimiz Koza Yardımcı’nın da sevgili babası Hakan Bülent Yardımcı’ya Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.

BURHANETTİN BULUT

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Yardımcı için başsağlığı mesajı paylaştı. Bulut, "Adana'dan sevilen simalarından, değerli gazeteci, partilimiz Koza Yardımcı'nın babası Hakan Bülent Yardımcı'yı kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.