Ünlü gazeteci hayatını kaybetti!

TRT'de başladığı meslek hayatında önemli işlere imza atan Levent Bitecik, geçirdiği rahatsızlık sonrası hayatını kaybetti. Bitecik’in vefatı, başta Antalya olmak üzere basın camiasında derin üzüntüye sebep oldu.

LEVENT BİTECİK MEDYA SEKTÖRÜNDE NELER YAPTI?

1980 yılında TRT FM’de spiker olarak meslek hayatına başlayan Levent Bitecik,daha sonra Kanal D, Star TV ve Kanaltürk gibi önemli televizyon kanallarında uzun yıllar haber spikerliği yaptı. Aynı zamanda Radyo Foreks’te sunduğu “Mikrofon Çevresi” programıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Belgesel ve dizi seslendirmelerinde de görev yapan Bitecik, sadece sesiyle değil, gazetecilik ilkelerine bağlılığı ve mesleki duruşuyla da tanındı.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti üyesi gazeteci Sibel Bitecik’in eşi olan Levent Bitecik’in cenazesi, 2 Ağustos Cumartesi günü, Antalya Kurşunlu Mezarlığı’nda, ikindi namazının ardından defnedilecek.