Ünlü gazeteci hayatını kaybetti!

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, Sürekli Basın Kartı ve 2017 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibi Orhan Atasoy, 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü hayatını kaybetti.

Orhan Atasoy’un vefatından sonra TGC Yönetim Kurulu bir başsağlığı mesajı paylaştı,

Yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı,

“Değerli üyemiz Orhan Atasoy’u kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Uzun yıllar gazetecilik mesleğine başarıyla hizmet eden Orhan Atasoy’u hiç unutmayacağız. Üyemiz Okşan Atasoy’un da eşi olan Orhan Atasoy’un ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı ve sabır diliyoruz.”

Orhan Atasoy’un cenazesi 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü Teşvikiye Camisi’nde öğleyin kılınacak namazdan sonra Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ORHAN ATASOY KİMDİR?

1939 yılında İstanbul’da doğdu. İngiltere’de Leeds Üniversitesi’nde eğitim gördü. Mesleğe 1966 yılında Yeni İstanbul Gazetesi’nde başladı. Türk Haberler Ajansı, Günaydın ve Hürriyet gazetelerinde çalıştı. Kongre Gazetesi’ni yayınladı. Felek Yayıncılık’ı kurdu. Sürekli Basın Kartı ve 2017 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibiydi. İngilizce biliyordu. Evli ve bir kızı vardı.