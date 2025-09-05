Ünlü gazeteci hayatını kaybetti!

Aydın’da yerel internet gazeteciliği yapan ve özellikle hayat hikâyelerini konu alan çalışmalarıyla bilinen gazeteci Fatma Yazıcı hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları olan Yazıcı, tedavi gördüğü Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

GRİP VE HALSİZLİK ŞİKAYETİYLE GİTTİ

Yakınlarından alınan bilgiye göre Yazıcı, grip ve halsizlik şikâyetleri sebebiyle hastaneye başvurdu. Gerçekleştirilen tetkiklerden sonra 3 gün önce hastaneye yatırılan Yazıcı için gündüz saatlerinde kan bağışı çağrısı yapılmıştı.