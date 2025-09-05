Ünlü gazeteci hayatını kaybetti!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü gazeteci hayatını kaybetti!

Halsizlik şikayetiyle doktora giden gazeteci Fatma Yazıcı tedavi gördüğü Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Aydın’da yerel internet gazeteciliği yapan ve özellikle hayat hikâyelerini konu alan çalışmalarıyla bilinen gazeteci Fatma Yazıcı hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları olan Yazıcı, tedavi gördüğü Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

GRİP VE HALSİZLİK ŞİKAYETİYLE GİTTİ

Yakınlarından alınan bilgiye göre Yazıcı, grip ve halsizlik şikâyetleri sebebiyle hastaneye başvurdu. Gerçekleştirilen tetkiklerden sonra 3 gün önce hastaneye yatırılan Yazıcı için gündüz saatlerinde kan bağışı çağrısı yapılmıştı.

Son Haberler
Melis İşiten’den çarpıcı ‘eski eş’ itirafı!
Melis İşiten’den çarpıcı ‘eski eş’ itirafı!
Herkes ters köşe! İşte Ghezzal'in yeni takımı
Herkes ters köşe! İşte Ghezzal'in yeni takımı
Minibüs şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var...
Minibüs şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var...
“CHP’ye ve İstanbul’a çökme iddiaları var” Milletvekilinden Türkiye gündemini sarsacak açıklama
“CHP’ye ve İstanbul’a çökme iddiaları var” Milletvekilinden Türkiye gündemini sarsacak açıklama
Anadolu Efes'ten 50. yıl hamlesi
Anadolu Efes'ten 50. yıl hamlesi