Ünlü gazeteci hayatını kaybetti

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Basın Başdanışmanı gazeteci Ahmet Sever yaşamını yitirdi.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Basın Başdanışmanı ve T24 köşe yazarı 65 yaşındaki gazeteci Ahmet Sever, Cihangir'deki evinde yaşamını yitirdi. Ahmet Sever'in kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

AHMET SEVER KİMDİR?

1960 yılında Konya’da doğdu. Brüksel Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu.

1983-1998 yılları arasında Milliyet gazetesi Brüksel muhabir ve temsilciliği yaptı. Mehmet Ali Birand’ın 32. Gün ekibinde yer aldı.

BBC Köln ve Almanya’nın Sesi radyolarında çalıştı. 1998 yılında Türkiye’ye dönerek Milliyet ve CNNTÜRK’te haber müdürü olarak görev yaptı.

CNNTÜRK ve TRT’de Avrupa Birliği üzerine program yaptı. 2003 yılı Ocak ayında başbakanlığı döneminde Abdullah Gül’ün basın ve iletişimden sorumlu başdanışmanlığı görevinde bulundu. 2004-2007 yıllarında Gül’e bağlı Avrupa Birliği İletişim Grubu başkanlığını yürüttü.

7 yıl boyunca Cumhurbaşkanı Gül’ün basın başdanışmanlığını yaptı. Son olarak 2016 yılından itibaren T24'te köşe yazmaya başladı. Sever, evli ve ikiz çocuk babasıydı.