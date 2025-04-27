Ünlü gazeteci hayatını kaybetti! Basın dünyasının acı kaybı

İki gündür grip olduğu öğrenilen gazeteci Ceren Kaynak İskit, hastaneye kaldırıldı. İskit'e kaldırıldığı Başkent Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği teşhisi konuldu. Yoğun bakımda tedaviye alınan İskit, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

DİSK Basın-İş, Ceren Kaynak İskit'in yaşamını yitirmesi nedeniyle sosyal medyadan mesaj yayımladı.

İşte yapılan açıklama,

Gazeteci dostumuz Ceren Kaynak İskit'i kaybettiğimizi büyük bir acıyla öğrendik.



DİSK Basın-İş olarak ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.



Ceren’in cenaze bilgilerini belli olduğunda paylaşacağız. pic.twitter.com/Ad0Nrdu0Hy — DİSK Basın-İş (@diskbasinis) April 27, 2025

CEREN KAYNAK İSKİT KİMDİR?

2014’te dış haber muhabiri olarak Londra’da mesleğe başladı. Şimdiye kadar sendika.org, Euronews, BirGün, Cumhuriyet ve Gazete Solfasol'de haberleri yayınlandı. Gazetecilikte Kadın Koalisyonu’nda Araştırma Koordinatörü olarak kadın gazetecilerin hak savunuculuğunu üstlendi. Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi’nde lisans, Greenwich Üniversitesi Sinematografi ve Post Prodüksiyon bölümünde yüksek lisans eğitimlerini tamamladı.