Ünlü gazeteci hayatını kaybetti! Meslektaşı acı haberi duyurdu…

Hürriyet Gazetesi'nin eski yazarlarından gazeteci Figen Batur hayatını kaybetti.

Usta gazeteci Ertuğrul Özkök, Instagram hesabından, Hürriyet Gazetesi'nin eski yazarlarından gazeteci Figen Batur’un hayatını kaybettiğini açıkladı.

batur.jpg

Hürriyet Gazetesi'nin eski yazarlarından gazeteci Figen Batur, yaşamını yitirdi. Batur'un cenaze törenine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

ekran-goruntusu-2025-08-15-094610-v4wq.png

Batur'un vefatını ise meslektaşı gazeteci Ertuğrul Özkök, Instagram hesabından, "Ankara kızı Figen Batur'u kaybettik" sözleriyle açıkladı.

sdasdasd.jpg

FİGEN BATUR KİMDİR

Hürriyet Gazetesi'nin eski yazarlarından olan Figen Batur, aynı zamanda edebiyatçı Enis Batur’un eski eşi ve Sarp Batur’un annesiydi.

ekran-goruntusu-2025-08-15-094431-hhtv.webp

