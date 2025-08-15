Ünlü gazeteci hayatını kaybetti! Meslektaşı acı haberi duyurdu…

Usta gazeteci Ertuğrul Özkök, Instagram hesabından, Hürriyet Gazetesi'nin eski yazarlarından gazeteci Figen Batur’un hayatını kaybettiğini açıkladı.
Hürriyet Gazetesi'nin eski yazarlarından gazeteci Figen Batur, yaşamını yitirdi. Batur'un cenaze törenine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
Batur'un vefatını ise meslektaşı gazeteci Ertuğrul Özkök, Instagram hesabından, "Ankara kızı Figen Batur'u kaybettik" sözleriyle açıkladı.
FİGEN BATUR KİMDİR
Hürriyet Gazetesi'nin eski yazarlarından olan Figen Batur, aynı zamanda edebiyatçı Enis Batur’un eski eşi ve Sarp Batur’un annesiydi.