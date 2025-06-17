Ünlü gazeteci hayatını kaybetti! Spor medyasının acı kaybı…

Türk futbol medyasının önemli isimlerinden gazeteci, yazar ve yönetmen Emre Sarıkuş, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti

Sarıkuş’un vefatı, spor medyasında büyük hüzne neden oldu

Sarıkuş’un futbol medyasındaki yol arkadaşlarından Samet Çayır, Goal Türkiye’de beraber görev yaptıkları dönemi hatırlatarak, onun harika bir insan ve “futbol bilgesi” olduğuna dikkat çekti. “Yazıları müthişti, iyi ki seni tanıdık ağabey” ifadelerini kullanan Çayır, üzüntüsünü dile getirdi.

EMRE SARIKUŞ KİMDİR?

Emre Sarıkuş, futbolun sadece bir oyun değil, aynı zamanda sosyolojik ve kültürel bir olgu olduğunu savunan kalemlerden biriydi. Gazeteci Mesut Urgancılar, Sarıkuş’un futbol dünyasına “kitapla, veriyle, bilgiyle” yaklaşan cesur bir figür olduğunu belirtirken, “Çok zor olanı seçti. Bildiğini, öğrendiğini alışılagelmişleri bir kenara koyarak paylaştı. Yoruldu, yordular…” sözleriyle yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

Sarıkuş, sıkı bir Beşiktaş taraftarıydı. Sarıkuş’un mide kanseriyle başlayan rahatsızlığının, kısa sürede tüm vücuduna yayıldığı öğrenildi. Uzun süredir tedavi gören Sarıkuş, ne yazık ki bu zorlu süreci atlatamayarak hayatını kaybetti.