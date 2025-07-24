Ünlü gazeteci hedefteki ülkeleri açıkladı: İsrail, Mısır ve Ürdün’ü de vuracak!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü gazeteci hedefteki ülkeleri açıkladı: İsrail, Mısır ve Ürdün’ü de vuracak!

Gazeteci Mehmet Ali Güller, İsrail’in hedef listesini açıkladığı YouTube konuşmasında İsrail, Suriye, Lübnan, Ürdün ve Mısır’da yani dört komşusunda da doğrudan işgal tasarlıyor. Toprak çalmayı tasarlıyor Amerika'nın desteğiyle... Böyle bir planlaması var. Bunun hazırlığını da yapıyorlar.” dedi.

Gazeteci Mehmet Ali Güller, İsrail’in yalnızca Filistin’de değil, bölgedeki diğer komşu ülkelerde de doğrudan işgal planları yaptığını iddia etti. Güller, YouTube’daki konuşmasında İsrail’in Suriye, Lübnan, Ürdün ve Mısır gibi ülkelerde toprak genişletmeye yönelik hazırlıklar içinde olduğunu belirtti.

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Mehmet Ali Güller şöyle konuştu:

İsrail biliyorsunuz daha 1948'de kurulmadan, siyonist bir felsefeyle ve hızla Filistin topraklarında genişlemeye başlamıştı. Sonra bir devlet olduğunda da bunu yine sürdürdü. Adım adım Filistin topraklarını işgal etti. Ve şimdi İsrail yeni bir aşamada bu yüzyılda... İsrail bu yüzyılda bu kez Filistin topraklarının Gazze’nin Batı Şeria’nın dışında, Lübnan'da, komşu olan Suriye'de işgal planlarıyla genişlemeye çalışıyor. Fırsat bulursa da yine komşuları olan Ürdün ve Mısır topraklarında da genişlemeye çalışacak. Kuşkusuz İsrail'in bu genişleme stratejisinin arkasında Amerika var. Amerika olmadan İsrail'in bunları yapabilmesi dün de mümkün değildi, bugün de mümkün değil, yarın da mümkün olmaz. Dolayısıyla biz hep Ortadoğu'da bir İsrail sorunu deriz ama asıl bu sorunu daha doğru tarif edebilmek Ortadoğu'nun Amerika sorunu diye isimlendirmekten geçiyor.

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Amerika bu yeni dönemde biliyorsunuz İsrail hegemonyasında bir yeni Ortadoğu dizayn etmeye çalışıyor. Bir yeni Ortadoğu düzeni kurmaya çalışıyor ve tabii emperyalist Amerika'nın ileri karakolu durumunda da İsrail var. Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın dediği gibi İsrail olmasaydı Amerika Ortadoğu'daki çıkarlarını savunmak için yeni bir İsrail kurmak zorunda kalırdı.

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