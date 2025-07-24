Ünlü gazeteci iktidara sorulacak soruyu açıkladı!

Gazeteci Serdar Akinan, MHP lideri Devlet Bahçeli ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sert eleştirilerde bulundu. Akinan, Murat Çalık’ın cezaevinde tedavisiz bırakılmasına dikkat çekerken, Diyarbakır’da Anayasa Mahkemesi kararıyla serbest bırakılan 17 PKK’lıyı hatırlatarak “Bu iki yüzlülüktür” dedi.

Akinan, Youtube kanalında değerlendirmelerde bulunurken “Bahçeli ve Erdoğan bu ülkenin temel ayarlarıyla oynuyor. O kadar aşağılık, o kadar iki yüzlü bir hareket ki... Dün Diyarbakır’da 17 PKK’lıyı serbest bıraktınız, ama Murat Çalık’la ilgili neden sesiniz çıkmıyor?” ifadelerini kullandı.

“Adam asker mi öldürdü, devlete mi karşı geldi?” diye soran Akinan, Murat Çalık’ın durumuna dikkat çekti: “Adamın tahlilleriyle oynadınız lan! Annesi hastane önünde, oğlu içeride eriyor. Kanser! Bu nasıl vicdan?”

İktidara seslenen Akinan, “Şehit anaları senin 17 PKK’lıyı serbest bıraktığını görmüyor mu? ‘Benim oğlum niye öldü lan?’ diye sormayacak mı?” dedi.



“Bu yapılan ne ahlaka, ne vicdana, ne de Allah’ın adaletine sığar” diyen Akinan, iktidarın çifte standardını sert sözlerle hedef aldı.



Açıklamaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.