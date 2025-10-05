Ünlü gazeteci iktidarın gizli anayasa planını deşifre etti! Tek tek saydı

Muhalefet 'erken seçim' derken, kabul etmeyen iktidar 'Terörsüz Türkiye' ve 'yeni anayasa' çalışmalarına devam ediyor.

Gazeteci Fikret Bila, AKP kulislerinde yeniden gündeme gelen "Sivil Anayasa" değişikliği planını deşifre etti. Bila’ya göre, iktidarın hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olmasını engelleyen 101. madde var.

Bila, Halk TV’nin "Açıkça" programında dikkat çeken kulis bilgileri paylaştı. AKP'li Şamil Tayyar’ın “bilgi olarak yazıyorum” diyerek yaptığı paylaşımın önemine dikkat çeken Bila "Demek ki bir Anayasa değişikliği ve referandum hazırlığı AK Parti Genel Merkezi’nde dillendiriliyor demektir." dedi.

CUMHURBAŞKANI'NIN GÖREV SINIRI

Bila, iktidarın önceliği, Cumhurbaşkanı’nın yeniden aday olmasını engelleyen 101. maddeyi değiştirmek olduğunu iddia etti. 101. maddeye göre bir kişi en fazla iki kez Cumhurbaşkanı olabiliyor. Bila, “AK Parti, 101’inci maddeyi değiştirerek Sayın Erdoğan’ın yeniden adaylığının önünü açmak istiyor” değerlendirmesi yaptı.

DEM PARTİ'DEN İKİ MADDELİK TALEP

Bila, AKP ile DEM Parti arasındaki görüşmelerde gündeme gelen iki anayasa değişikliği talebini açıkladı.

Bila, iktidarın 101. maddeyi değiştirmek istemesi karşılığında DEM Parti’nin iki madde üzerinde pazarlık yürüttüğünü öne sürdü.

Bu maddeler,

Eğitim dili maddesi (Madde 42): Türkçe’nin yanına Kürtçe’nin eklenmesi talebi ve

Vatandaşlık tanımı (Madde 66): “Türk” ibaresinin çıkarılması veya “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır” şeklinde değiştirilmesi isteği.

"AYNI SÜRECİ TEKRAR YAŞIYORUZ"

Fikret Bila, yaşananların 2013-2015 çözüm süreciyle benzerlik taşıdığını söyledi. Çözüm sürecinin propaganda olarak yürütüldüğünü belirten Bila, sonunda AKP'nin tek başına iktidar çoğunluğunu kaybettiğini vurguladı. AKP seçmeninin o dönem PKK ile masaya oturulmasını onaylamadığını ifade eden Bila, "Şimdi aynı süreci Meclis zemininde tekrar yaşıyoruz.” değerlendirmesi yaptı.

Bila, referandum riskine dikkat çekerek "Kamuoyu desteği yüzde 40’ı bile bulmaz.” dedi.

"TAYYAR’IN PAYLAŞIMI NABIZ YOKLAMASI"

Bila, AKP'li Şamil Tayyar’ın açıklamasının kamuoyu tepkisini ölçmek için bir “nabız yoklama hamlesi” olabileceğini de ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk kez 2014’te halk oyuyla cumhurbaşkanı seçildi. 2017’de geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrasında 2018 ve 2023’te yapılan seçimleri de kazanarak yeni sistemde iki dönem görev yaptı. Anayasa uyarınca bir kişi, bu sistemde yalnızca iki dönem cumhurbaşkanı seçilebiliyor. Ancak TBMM’nin seçimleri yenileme kararı ya da anayasa değişikliği olması durumunda Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığı mümkün hale geliyor.

Son anket ortaya çıktı! Sonuçlar gündem oldu

Bomba iddia! O bakan MHP uğruna kurban edilecek!

8 ülkeden ortak 'Gazze Planı' açıklaması! Aralarında Türkiye de var!