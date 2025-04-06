Ünlü gazeteci İmamoğlu'nun yerine aday olarak belirecek kişiyi açıkladı

CHP'de kayyum riskine karşı alınan karar ile bugün yapılacak 21. Olağanüstü Kurultay'da partinin genel başkanı belli oldu.

Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen CHP 21. Olağanüstü Kurultayı, "İrade Milletindir" sloganı altında yapıldı.

12.30'da başlayan oy kullanma işlemi, 14.25'te bitti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel kurultayda tekrar aday oldu. Özel'in rakipleri ise Ümit Uysal ve Berhan Şimşek oldu. Fakat kurultay esnasında Ümit Uysal yarıştan çekilirken Berhan Şimşek başvuru saatini kaçırdı. Uysal "Partimi yıpratmamak için adaylık iddiamı sürdürmeme kararı aldım" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL YENİDEN GENEL BAŞKAN

Oy sayımından sonra kurultayda tek aday olan Özgür Özel, 1171 oy alarak yeniden CHP Genel Başkanı seçildi. 1323 kayıtlı delegeden 1276'sı oy kullandı. Kullanılan oylardan 1171’i geçerli sayılırken, 105 oy geçersiz kabul edildi. Bu sonuçla birlikte Özgür Özel, partinin başındaki liderliğini devam ettirecek.

ŞİMDİ GÖZLER CHP'DE

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde gönderilen ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adayı olup olamayacağı ise merak konusu.

OLASI ADAYI DUYURDU

CHP Kurultayı esnasında konuşan BİZİM TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç ise konuya lişkin şunları şöyledi:

"Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na karşı hükümet bir hukuki ve siyasal darbe yaptı, onu cezaevine attı. Özgür Özel, biz Ekrem İmamoğlu'nu zindandan çıkaracağız ve Erdoğan'ın karşısına dikeceğiz diyor. Cumhuriyet Halk Partisi seçim takvimine kadar böyle ilerleyecektir. Ondan sonrasında ise Cumhurbaşkanlığı adaylarının Yüksek Seçim Kuruluna bildirildiği ana kadar böyle ilerleyecektir. Ama o anda hala Ekrem Bey diploma sorunuyla içerideyse o zaman bir aday bulunacaktır. O zaman da kuvvetle muhtemel Özgür Özel cumhurbaşkanı adayı olarak belirecektir."