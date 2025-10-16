Ekonomik kriz vatandaşın belini kırarken Türkiye'deki markalardan da art arda iflas haberleri gelmeye devam ediyor. Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı'nın dün “Bizi büyük bir felaket bekliyor, 6 ay sonra ürün bulamayacağız. Devlet, hazır giyim ve tekstili gözden çıkardı” diyerek hükümeti eleştirmesi dikkat çekmişti.

Gazeteci Deniz Zeyrek, tekstil sektörünün dev ismi Abdullah Kiğılı’ya sert seslendi. 2020’de iktidarı eleştirip kısa süre sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’a övgüler dizen açıklamalarıyla dikkat çeken Kiğılı’ya “Gerçekleri eğip bükmenin bedelini sektörünüz ödedi” diyerek yüklendi.

"Tekstilciler can çekişirken siz iktidara methiyeler dizdiniz.” diyen Zeyrek ekonominin o dönemden bugüne çöküş yaşamaya devam ettiğini hatılarlatarak “Şimdi mi fark ettiniz sizi büyük bir felaketin beklediğini?” diye sordu.

"VİCDANINIZ RAHAT MI?"

Zeyrek, yazısını Kığılaya seslendiği “Elinizi vicdanınıza koyarak söyleyin Sayın Kiğılı, vicdanınız rahat mı şimdi?” ifadeleriyle bitirdi.

Zeyrek'in değerlendirmesine sosyal medyada beğeni ve yorum yağıyor.