Ünlü gazeteci Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı hamleyi açıkladı! Herkes merak içinde bekliyordu...

Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu iddialarına gazeteci Uğur Dündar, son noktayı koydu. Dündar, Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin olağanüstü kurultayında aday olacağı iddiasına "külliyen yalan olduğunu" söyledi.

YANDAŞ MEDYADAN KILIÇDAROĞLU İDDİASI

Yandaş medya Kılıçdaroğlu’nun, Silivri'de tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret ettiği sırada kurultay konusunun gündeme geldiğini öne sürmüştü. Ayrıca İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu desteklediği ve Kılıçdaroğlu'nun aday olabileceği iddiası atılmıştı.

DÜNDAR: KÜLLİYEN YALANDIR

Ünlü gazeteci Uğur Dündar, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin olağanüstü kurultayında aday olacağı iddiasına yanıt verdi. Dündar, ‘kesin bilgi diyerek X hesabında yaptığı açıklamada, “Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu ile anlaştığı ve Kurultay'da Genel Başkanlığa aday gösterileceği şeklinde sosyal medyada dolaşan kulisler KÜLLİYEN YALANDIR..." ifadelerini kullandı.

Kesin bilgi:

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu ile anlaştığı ve Kurultay'da Genel Başkanlığa aday gösterileceği şeklinde sosyal medyada dolaşan kulisler KÜLLİYEN YALANDIR... — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) April 2, 2025

KILIÇDAROĞLU: HİÇBİR YERDE İFADEM OLMADI

CHP’nin 6 Nisan’da yapacağı olağanüstü kurultayında ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olup olmayacağı ise tartışılmaya devam ediyor. Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e konuşan Kılıçdaroğlu, şunları dile getirdi:

“Ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman çıkıp ‘Genel başkan adayıyım’ demedim. Yani, genel başkan adayı olacağım diye konuşmadım. Benim söyleyeceğim partinin demokratik bir kurultay yapması. İzin alınıp kurultay yapılması kararı alındığı için kutlama mesajı yayımlamıştım. Dolayısıyla o mesajımın arkasındayım. Alınan doğru bir karardı. Hiçbir zaman ‘Ben adaylığa, genel başkanlığa talibim’ diye hiçbir yerde ifadem olmadı. Kurultayda kimi seçerse, doğrusu o olur.”