Ünlü gazeteci KRT TV'den ayrıldı

Ekim 2021’den bu yana KRT TV’de yorum ve analizleriyle gündemi değerlendiren İsmail Dükel, kanala veda etti.

Ayrılık hesabını sosyal medya hesabından paylaşan Dükel, her sonun yeni bir başlangıç olduğunu ifade ederek KRT TV’den ayrıldığını açıkladı.

Dükel, “Hepinizin bildiği gibi her son yeni bir başlangıçtır. KRT TV’den ayrıldım. Bu süre içinde bana destek olan KRT TV yönetim Kurulu Başkanı kardeşim Ali Fırat Atabaş’a, Genel Müdür Adnan Bulut’a, GYY Fikret Bulut’a teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.” İfadelerini kullandı.

İSMAİL DÜKEL KİMDİR?

1960'ta Ankara'da doğan İsmail Dükel, gazeteciliğe 1979'da Ankara'da Rüzgaârlı Sokak'ta eski ismi Ulus olan Barış Gazetesinde başladı. Ankara'da birçok gazetelerde çalışan İsmail Dükel, Kanal Türk, Kanal E'de 4,5 seneye dek Ankara Haber Müdürlüğü yaptı ve kuruculuğunu üstlendiği Kanal Biz'de de 13 ay kadar Ankara Haber Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

Deneyimli gazeteci KRT TV’den önce, TELE 1’de Ankara Temsilciliği görevini yapıyordu. Dükel, Eylül 2021’de görevine istifa ettikten kısa bir süre sonra KRT TV ile anlaşmıştı.