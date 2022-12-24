Ünlü gazeteci limanların sözleşmesini ihalesiz uzatan düzenlemeye AKP’nin sözleriyle tepki gösterdi

AKP, Anayasa Mahkemesi’nin daha önce iptal ettiği liman düzenlemesini torba kanun ile yeniden Meclis gündemine getirdi. Tartışmalara neden olan düzenleme AKP ve MHP’nin oyları ile kabul edildi.

Söz konusu düzenleme ile limanların 49 yıllığına kiralanmasının önü açıldı. Meclis’te kabul edilen düzenleme ile LİMAK, AKFEN, CİNER Grubu, Albayrak, Çelebi ve Doğuş Grubu’nun aralarında olduğu şirketler ile Antalya Limanı’nın işletmesini devralan Katarlı QTerminals, ihaleye bile katılmadan 10, 13 ve 19 yıl ek işletme süresi kazandı.

Gazeteci Asena Özkan Meclis’te kabul edilen düzenlemeye tepki gösterdi. Twitter hesabından paylaşım yapan Özkan şu ifadeleri kullandı:

"AKP’nin sunduğu özelleştirilen limanların sözleşmelerini ihale bile yapmadan uzatan torba teklifi, MHP’nin de desteği ile yasalaştırdı... Hamdolsun"