24 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ünlü gazeteci limanların sözleşmesini ihalesiz uzatan düzenlemeye AKP’nin sözleriyle tepki gösterdi

Ünlü gazeteci limanların sözleşmesini ihalesiz uzatan düzenlemeye AKP’nin sözleriyle tepki gösterdi

AKP, torba yasa teklifinde tartışmalı bir düzenlemeyi Meclis’e getirdi. Limanların kiralanmasını ihale bile yapılmadan 49 yıla çıkaran düzenleme Meclis’te kabul edildi. Gazeteci Asena Özkan tartışmalı düzenlemeye tepki gösterdi.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 13:54
Takip Et

Ünlü gazeteci limanların sözleşmesini ihalesiz uzatan düzenlemeye AKP’nin sözleriyle tepki gösterdi

Ünlü gazeteci limanların sözleşmesini ihalesiz uzatan düzenlemeye AKP’nin sözleriyle tepki gösterdi
+
Aa
-

AKP, Anayasa Mahkemesi’nin daha önce iptal ettiği liman düzenlemesini torba kanun ile yeniden Meclis gündemine getirdi. Tartışmalara neden olan düzenleme AKP ve MHP’nin oyları ile kabul edildi.

Söz konusu düzenleme ile limanların 49 yıllığına kiralanmasının önü açıldı. Meclis’te kabul edilen düzenleme ile LİMAK, AKFEN, CİNER Grubu, Albayrak, Çelebi ve Doğuş Grubu’nun aralarında olduğu şirketler ile Antalya Limanı’nın işletmesini devralan Katarlı QTerminals, ihaleye bile katılmadan 10, 13 ve 19 yıl ek işletme süresi kazandı.

Gazeteci Asena Özkan Meclis’te kabul edilen düzenlemeye tepki gösterdi. Twitter hesabından paylaşım yapan Özkan şu ifadeleri kullandı:

"AKP’nin sunduğu özelleştirilen limanların sözleşmelerini ihale bile yapmadan uzatan torba teklifi, MHP’nin de desteği ile yasalaştırdı... Hamdolsun"

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Seçime az kaldı
24.12.2022 14:47
MHP ilk seçimde en büyük dersi hak etti. Kraldan çok kralcı olmak, söylediği her şeyin tersini yapmak ne imiş görecek.  
 
1950
24.12.2022 14:13
Bu ülkeye en büyük kötülüğü mhp yapıyor, onlardan kopanlarda muhalefette yapıyor  
 
TC Bursa
24.12.2022 14:10
Buna evet diyen milliyetçilikten , vatan sevgisinden bahsetmedin.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
1
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
2
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
﻿Emekli ve memurların ne kadar zam alacağını açıkladı. Bakan Bilgin canlı yayında konuştu
3
﻿Emekli ve memurların ne kadar zam alacağını açıkladı. Bakan Bilgin canlı yayında konuştu
﻿Emekli ve memurların ne kadar zam alacağını açıkladı. Bakan Bilgin canlı yayında konuştu
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
4
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
5
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
﻿Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı
6
﻿Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı
﻿Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı
﻿Burak Özçivit'ten baba oğul saati. Fahriye yorumsuz bırakmadı
7
﻿Burak Özçivit'ten baba oğul saati. Fahriye yorumsuz bırakmadı
﻿Burak Özçivit'ten baba oğul saati. Fahriye yorumsuz bırakmadı
﻿Tofaş üretime 15 gün ara veriyor
﻿Tofaş üretime 15 gün ara veriyor
﻿Tofaş üretime 15 gün ara veriyor
﻿CHP'li büyükşehir belediye başkanlarından ortak bildiri
﻿CHP'li büyükşehir belediye başkanlarından ortak bildiri
﻿CHP'li büyükşehir belediye başkanlarından ortak bildiri
﻿Konya'da vahşet: Baba iki kızını bıçaklayarak öldürdü, polise teslim oldu
﻿Konya'da vahşet: Baba iki kızını bıçaklayarak öldürdü, polise teslim oldu
﻿Konya'da vahşet: Baba iki kızını bıçaklayarak öldürdü, polise teslim oldu
﻿Güney Afrika'da gaz tankeri faciası: 8 ölü
﻿Güney Afrika'da gaz tankeri faciası: 8 ölü
﻿Güney Afrika'da gaz tankeri faciası: 8 ölü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.